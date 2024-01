Recul de l’embauche des réalisatrices en 2023 : les studios leur préfèrent les hommes

En 2023, malgré le succès phénoménal de plusieurs films réalisés par des femmes, comme Barbie de Greta Gerwig, leur embauche a connu une baisse par rapport à 2022.

Tl;dr Moins de réalisatrices employées à Hollywood en 2023 qu’en 2022.

Barbie de Greta Gerwig, film le plus rentable réalisé par une femme.

Barbie a suscité un espoir malgré la baisse du nombre de réalisatrices.

Greta Gerwig embauchée par Netflix après le succès de Barbie.

Une année paradoxale pour les femmes à Hollywood

Malgré d’importants succès cinématographiques féminins en 2023, dont le film Barbie réalisé par Greta Gerwig, une étude récente révèle que les femmes ont été moins sollicitées pour la réalisation de films à Hollywood cette année-là qu’en 2022.

Un recul inquiétant malgré des succès retentissants

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon le Centre d’études sur les femmes dans la télévision et le cinéma de l’Université d’État de San Diego, le pourcentage de réalisatrices parmi les 250 films les plus rentables de 2023 est de 16%, en baisse par rapport à 2022 où elles représentaient 18% des réalisateurs. Cependant, une légère progression est observée dans le top 100, avec 14% de films réalisés par des femmes, contre 11% en 2022.

Barbie : un phare dans la tempête

Même si ces données sont décevantes, l’année 2023 a marqué un tournant pour les femmes dans le cinéma, grâce à Barbie. Ce film, en plus d’être le plus rentable de tous les temps réalisé par une femme, a été le film le plus rentable au box-office mondial en 2023. Au-delà de son succès financier, Barbie a brillamment mis en avant des thèmes féministes.

Le succès de Barbie, un espoir pour les réalisatrices ?

En théorie, le succès de Barbie devrait convaincre les studios que les films réalisés par des femmes et pour des femmes ont leur place dans l’industrie. Cependant, malgré le succès de Barbie, Mattel a continué à développer des films basés sur des jouets, réduisant Barbie à un simple “film de jouet”.

Néanmoins, le film Barbie peut toujours représenter un espoir pour les femmes à Hollywood. Après son succès, Greta Gerwig a été embauchée pour adapter Les Chroniques de Narnia pour Netflix. Cela prouve que le talent des réalisatrices peut être reconnu et soutenu, malgré un contexte difficile.