« Reanimal » promet un voyage « plus terrifiant » que « Little Nightmares »

Tarsier Studios, de retour avec une aventure horrifique

Après avoir créé les deux premiers jeux de la série Little Nightmares, Tarsier Studios fait son grand retour avec une nouvelle aventure effrayante. La vidéo teaser, featuring un cochon parlant partiellement éviscéré, semble annoncer la couleur : une expérience de jeu terrifiante et intense. Le nouveau jeu, intitulé Reanimal, a été dévoilé lors de la Gamescom Opening Night.

Une aventure plus terrifiante que jamais

Sans révéler trop de détails, Tarsier Studios promet une expérience de jeu qui « poussera les limites de l’horreur ». Suite aux deux premiers volets de Little Nightmares, la barre a été placée haut. On sait pourtant que le troisième volet a été repris par Supermassive Games. Dans ce nouvel épisode Reanimal, l’aventure entraîne deux enfants à la recherche de leurs amis disparus sur une île peuplée de créatures d’horreur.

Parcours de deux héros brisés mais résilients

Dans cet univers effroyable, les deux protagonistes – un frère et une soeur – sont décrits comme brisés, mais résilients, affrontant le reflet de leur passé tourmenté à travers des bêtes grotesques. L’histoire, bien que terrifiante, explorera les thèmes de l’espoir et de la rédemption. Le jeu propose une expérience solo ou coopérative (locale et en ligne), garantissant une « claustrophobie et une tension maximisées » grâce à une utilisation astucieuse de la caméra.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’est encore confirmée pour Reanimal. Cependant, le jeu sera disponible simultanément sur PS5, Xbox Series X/S et PC, de quoi ravir beaucoup de joueurs. En attendant, il est possible de découvrir la bande-annonce qui promet une expérience de jeu saisissante et terrifiante.