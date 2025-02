Reacher saison 3 : l’intrigue la plus singulière n’a rien à voir avec l’action

L'intrigue la plus singulière de la saison 3 de Reacher n'a rien à voir avec de l'action, une tournure inattendue pour cette série culte.

Tl;dr La saison 3 de Reacher montre un retour à sa forme initiale.

Les rebondissements de l’intrigue sont surprenants et authentiques.

Beck, initialement présenté comme le méchant, pourrait devenir un allié.

Reacher : un retour aux sources pour la troisième saison

La série télévisée Reacher semble avoir retrouvé son souffle avec sa troisième saison, après une seconde saison décevante. Les premiers épisodes sont aussi captivants et divertissants que lors de la première saison. Les enjeux sont de nouveau élevés, et le personnage principal, Reacher, n’est plus entouré de son équipe de dur-à-cuire stoïques répétant les mêmes répliques. La fraîcheur de cette saison 3 est surtout due à ses rebondissements inattendus.

Des rebondissements surprenants

Le premier grand retournement de situation survient dans le premier épisode, Persuader, lorsque Reacher sort un téléphone de sa chaussure, révélant qu’il a trompé tout le monde depuis le début. Cela est ensuite surpassé par une autre révélation dans Number 2 with a Bullet. On découvre que le méchant Beck (interprété par Anthony Michael Hall) n’est pas si effrayant. Son fils Richard (Johnny Berchtold) explique à Reacher qu’il est simplement un entrepreneur légèrement corrompu, contraint à un niveau de corruption bien plus grave qu’il ne l’avait prévu.

Beck : Un méchant pas si méchant

Le véritable antagoniste de la saison, Quinn (Brian Tee), est celui qui a kidnappé Richard il y a plusieurs années. Beck a fini par céder aux exigences de Quinn et lui a laissé le contrôle total de son entreprise de tapis. Beck, sous les traits d’un « chef de la mafia effrayant« , se révèle être un homme cherchant à protéger sa famille. Toute la démonstration de virilité dans le premier épisode semble être un leurre. Beck a besoin de l’aide de Reacher.

Beck et Reacher : des ennemis devenus alliés ?

La troisième saison pourrait voir Beck, initialement présenté comme un antagoniste, se transformer en allié improbable pour Reacher. Même si Reacher ment constamment à Beck dans ces trois premiers épisodes, il demeure le meilleur espoir de Beck pour retrouver une vie normale. C’est une inversion intéressante du trope habituel de l’allié qui se révèle être un traître. Cette saison a bien posé Reacher comme le véritable outsider de ce conflit. Reacher aura besoin de toute l’aide possible, et Beck pourrait bien être cette aide inattendue.