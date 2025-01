Reacher saison 3 : Jack affronte un géant dans la nouvelle bande-annonce

Découvrez la bande-annonce palpitante de la saison 3 de la série télévisée Reacher sur Amazon Prime Video.

Tl;dr La saison 3 de Reacher prévoit des aventures plus palpitantes.

Le trailer dévoile un nouveau méchant et un potentiel amour pour Reacher.

La série diffère légèrement du livre « Persuader ».

La saison 3 de Reacher promet de l’action

Les fans de la série Reacher seront ravis d’apprendre que la troisième saison, prévue pour le 20 février 2025, s’annonce plus palpitante que jamais. Le trailer récemment dévoilé par la plateforme de streaming Amazon Prime Video est riche en action et intrigue, avec une pléthore d’explosions, de fusillades et de poursuites en voiture.

Un nouveau méchant et un amour potentiel

La bande-annonce de la saison 3 de Reacher présente un nouveau méchant, incarné par Anthony Michael Hall, accompagné de son garde du corps imposant de 2m18, Paulie (joué par Olivier Ritchters). Ce dernier impressionne même notre héros Jack Reacher (Alan Ritchson) par sa force physique, mais pas par son intelligence. Et ce n’est pas tout, Sonya Cassidy fera son apparition en tant qu’agent de la DEA, Susan Duffy, qui partage même un baiser avec Reacher. Un peu de romance serait-elle à prévoir pour l’ancien policier militaire ?

Une intrigue captivante

La série s’annonce captivante avec une intrigue qui emmène Reacher au cœur d’une vaste entreprise criminelle. Il tente de secourir un informateur de la DEA infiltré dont le temps est compté. Le synopsis officiel de Amazon Prime Video révèle que Reacher se retrouve dans un monde de secret et de violence, où il doit affronter des affaires inachevées de son propre passé.

Une adaptation libre du livre « Persuader »

Il est à noter que la série prend quelques libertés par rapport au livre « Persuader » de Lee Child. Par exemple, Frances Neagley (Maria Sten) apparaît dans la saison 3, bien qu’elle ne fasse pas partie du livre « Persuader ». On voit Reacher se confier à Neagley au téléphone, mentionnant le géant Paulie. Cette nouvelle affaire s’annonce donc comme un véritable défi pour Reacher. Cependant, nous avons foi en notre héros… même face à des géants.