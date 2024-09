« Reacher » : Amazon prépare secrètement une série dérivée – voici ce que nous savons jusqu’à présent

Il semblerait que l'univers de 'Reacher' est en pleine expansion. Êtes-vous prêt à plonger plus profondément dans cet univers fascinant ?

Tl;dr Amazon Prime Video prépare un spin-off de la série « Reacher ».

Le spin-off se concentrera sur le personnage de Frances Neagley.

Les détails de l’intrigue restent pour l’instant inconnus.

La saison 3 de « Reacher » pourrait préparer le terrain pour ce spin-off.

Amazon Prime Video élargit l’univers de « Reacher »

Amazon Prime Video poursuit son ascension dans l’industrie des séries originales avec l’annonce d’un nouveau projet. Selon des sources fiables telles que Variety et Deadline, la franchise « Reacher » s’apprête à s’étoffer avec un spin-off centré sur Frances Neagley (Maria Sten), l’un des personnages les plus intrigants de la série et des livres.

Un personnage charismatique à l’honneur

Ex-officier de police militaire tout comme Jack Reacher (Alan Ritchson), le personnage principal de la série, Frances Neagley est connue pour son calme, ses compétences mortelles et ses instincts affûtés. Sa présence dans les romans de Reacher et son interprétation dans la série lui ont valu une base de fans dévoués. Il semble maintenant qu’Amazon Prime Video soit prêt à la mettre sous les projecteurs.

Une collaboration prometteuse pour le spin-off

Les mêmes sources indiquent que le showrunner de « Reacher », Nick Santora, collabore avec Nicholas Wooton sur le script du spin-off. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue du spin-off restent non divulgués, le projet suscite un buzz significatif. Les représentants d’Amazon ont refusé de commenter.

Qu’attendre du spin-off « Neagley » ?

Nous ne savons pas grand-chose de l’intrigue du spin-off, mais il est possible qu’il explore le passé de Neagley et ses missions, et qu’il se penche plus profondément sur le fonctionnement de l’entreprise de sécurité privée qu’elle dirige.

Frances Neagley a fait sa première apparition dans « Reacher » lors de la première saison de la série, diffusée en février 2022. Elle est apparue comme l’une des anciennes collègues de confiance de Jack Reacher au sein de la police militaire, l’aidant à mener une enquête dangereuse. Elle sera également présente dans la saison 3 de « Reacher », comme confirmé par Variety, donc il est possible que la prochaine saison prépare le terrain pour son futur spin-off.