RazerCon 2024 : Récap des nouveautés annoncées

Razer lors de sa grande messe annuelle a dévoilé des nouveaux produits et on fait un point sur leurs annonces.

Lors de la RazerCon 2024, on a pu avoir un aperçu des nouveautés de la marque aux 3 serpents : le Razer Freyja, le tout premier coussin gaming au monde avec retours haptiques HD, le casque sans fil Razer Kraken V4 Pro, un refroidisseur pour PC Portable, sans oublier la sortie complète de Razer Synapse 4 ainsi que le teasing d’un nouveau projet spécial prévu en 2025, pour fêter le 20ème anniversaire de Razer.

Razer Freyja : le tout premier coussin gaming haptique HD au monde

Equipé de la technologie Haptiques HD Razer Sensa, le Razer Freyja est le premier coussin gaming à retours haptiques au monde, pour une immersion inédite dans les jeux vidéo. On va pouvoir ressentir chaque session de jeu. Des explosions intenses sur le champ de bataille aux subtiles vibrations du battement cardiaque en pleine mission d’infiltration, le Razer Freyja ouvre de nouveaux horizons si les promesses sont tenues ! Au-delà du jeu vidéo, la polyvalence du Razer Freyja lui permet d’améliorer l’expérience cinématographique et l’écoute de musique avec des retours haptiques immersifs. On pourra le connecter à notre ordinateur ou à notre smartphone Android en toute simplicité via l’application Razer Nexus. Le système de dégagement rapide assure une installation minimaliste tout en prévenant du moindre accrochage, tandis que les sangles réglables garantissent un ajustement sûr à la plupart des chaises de jeu ou de bureau. Chacun peut personnaliser son retour tactile à l’aide de Razer Synapse 4, qui permet d’ajuster le niveau d’intensité et de profiter de plusieurs presets haptiques immersifs.

Il sera vendu à 299,99 € et disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 28 septembre 2024.

Razer Kraken V4 Pro : le retour du haptique dans un casque

L’immersion prend une nouvelle dimension avec le Razer Kraken V4 Pro. Équipé lui aussi de la technologie Razer Sensa HD Haptics ainsi que du Chroma RGB, ce casque gaming sans fil profite d’un Hub de Contrôle OLED. Les joueurs pourront profiter d’une expérience sensorielle qui floute la frontière entre l’action en jeu et la réalité. Du sifflement des balles aux vibrations subtiles de l’orage qui gronde au loin, ils pourront tout ressentir. De son côté, le nouveau Hub de Contrôle OLED qui accompagne le casque permet une personnalisation poussée : afficher les informations les plus importantes de son PC, gérer les sources audio et modifier les paramètres essentiels à la volée font ainsi partie de ses possibilités. Le Kraken V4 Pro est le premier casque gaming de Razer à offrir quatre modes de connectivité : Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth, USB et jack 3,5 mm. Sa polyvalence permet de changer instantanément de source, les joueurs peuvent facilement jongler entre leur PC et leur PlayStation sans aucune interruption. La possibilité de mixer le son des sources 2,4 GHz et Bluetooth en simultanée est une grande première pour un casque gaming Razer, et une exclusivité de ce Kraken V4 Pro : l’expérience audio est plus riche et complète que jamais. Le microphone rétractable Razer HyperClear Super Wideband, que l’on retrouve sur le casque BlackShark V2 Pro, couvre une gamme plus large de fréquences pour offrir une clarté des voix haute définition digne de matériel professionnel.

Il sera vendu à 449,99 € et disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 28 septembre 2024.

Le Refroidisseur pour PC Portable de Razer

Assez inédit ! Razer nous propose un refroidisseur pour PC Portable pour maîtriser la température de son ordinateur portable, de 14 à 18 pouces. Ce n’est pas un bête support, puisqu’on va avoir un contrôle intelligent du ventilateur, une chambre de pression hermétique et trois cadres magnétiques qui s’adaptent à une grande variété d’ordinateurs portables. Quand le refroidissement intelligent est activé, le Razer Refroidisseur pour PC Portable ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température des composants essentiels, pour un équilibre parfait entre bruit et performance. Pour atteindre ce niveau de performance, le ventilateur à grande vitesse de 140 mm fait circuler l’air frais coincé dans les joints étanches afin de le répartir sur l’ensemble du système. Dans certains cas, cette circulation de l’air à haute vitesse peut réduire la température du processeur et de la carte graphique jusqu’à 18 %. Conçus pour une compatibilité étendue, les cadres en mousse à mémoire de forme garantissent un ajustement parfait pour les ordinateurs portables Windows, ainsi que ceux sans ventilateur, dont la diagonale va de 14 à 18 pouces. Le support de refroidissement inclut des boutons multifonctions configurables, qui contrôle la vitesse du ventilateur ainsi que l’éclairage Chroma RGB qui orne sa partie avant. Avec Razer Synapse, il est possible de choisir entre les différents préréglages ou de personnaliser les courbes de ventilation de manière à ajuster l’efficacité du refroidissement.

Il sera vendu à 149,99 € sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dans le courant du quatrième trimestre 2024.

Razer Synapse 4 sort de beta !

Après quasiment un an de beta test, Razer peut enfin déployer le tout nouveau Razer Synapse 4. 30% plus performant, mais aussi avec une nouvelle interface graphique. Razer sépare d’ailleurs la partie Chroma et la partie « performances » de ses périphériques afin de pouvoir s’adapter à toutes les envies des joueurs.

2025 !

En 2025, Razer fêtera son 20ème anniversaire. Cette étape sera célébrée avec le retour de la Razer Boomslang, une souris emblématique réputée pour son rôle de pionnière à une époque où le matériel gaming n’était qu’à ses débuts. Le design ergonomique et les fonctionnalités avancées de la Razer Boomslang ont joué un rôle important dans le développement de l’industrie du jeu vidéo. Pour honorer cet héritage prestigieux, elle fera son grand retour, à tirage extrêmement limité, dans une édition modernisée qui améliorera ses performances déjà légendaires. Plus de détails seront dévoilés dans les prochains mois.