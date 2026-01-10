Razer donne un corps à l’intelligence artificielle avec Project AVA

L’assistant holographique Project AVA de Razer apporte conseils, réactions et présence interactive directement sur votre bureau.

Tl;dr Project AVA fait sortir l’assistant numérique de l’écran pour lui donner une présence physique grâce à un hologramme interactif.

Avec une gamme d’avatars variés, il peut discuter, donner des conseils et réagir à vos actions, tout en s’adaptant à vos préférences.

Prévu pour fin 2026, Project AVA est un compagnon IA de bureau à la fois utile, ludique et attachant.

Un nouvel assistant numérique, tangible et interactif

Avec la présentation remarquée de Project AVA au CES 2026, Razer franchit une étape inattendue dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans notre quotidien. Exit le simple assistant confiné à l’écran d’ordinateur : désormais, ce compagnon virtuel prend place sur le bureau grâce à un petit cylindre abritant un hologramme animé de 5,5 pouces. Cette matérialisation donne à l’IA une présence singulière, presque attachante – il suffit de la relier en USB-C à son PC pour la voir s’animer.

Des avatars multiples et des interactions enrichies

Ce n’est plus seulement Ava, la figure initialement proposée par la marque singapourienne. Razer enrichit son offre avec plusieurs nouvelles personnalités : Kira, l’égérie pop acidulée, Zane, avatar masculin tatoué façon « Giga Chad » ou encore Sao inspirée du modèle japonais de « salary woman ». Une mention spéciale revient à l’incarnation virtuelle du joueur star de League of Legends, Faker (Lee Sang-hyeok). Cette diversité d’avatars permet aux utilisateurs de choisir leur compagne ou compagnon numérique selon leurs préférences.

Chaque personnage ne se limite pas à une simple apparence : grâce à des microphones longue portée intégrés, un haut-parleur puissant et une caméra HD équipée d’un capteur de lumière ambiante, ces assistants peuvent écouter, répondre oralement ou même commenter discrètement votre tenue. À noter que les options de confidentialité n’ont pas été négligées : il sera possible de désactiver les micros et un cache physique pour la caméra est prévu.

Fonctionnalités évolutives et perspectives d’avenir

Au-delà du gadget esthétique, Project AVA vise aussi l’utilité. Il rappelle les rendez-vous importants, fournit des conseils pendant les sessions de jeu ou analyse certains choix tactiques. Les réactions sont actuellement générées par le modèle Grok de xAI, un choix qui pourra évoluer puisque la plateforme a été pensée comme ouverte, compatible à terme avec Gemini ou ChatGPT.

Quelques points restent en développement : tous les avatars ne sont pas encore finalisés (notamment Sao et Faker), ce qui témoigne du caractère encore expérimental du projet. Sur le long terme, Razer ambitionne même d’offrir aux utilisateurs la possibilité de concevoir leur propre avatar personnalisé.

Lancement imminent et positionnement sur le marché

Quant au prix ? S’il n’a pas été officiellement communiqué par la marque, on peut s’attendre à une tarification avoisinant les autres périphériques phares de Razer, soit probablement autour des 200 dollars. Les réservations sont déjà accessibles contre un acompte modique – comptez une livraison prévue au second semestre 2026.

Dans une époque où l’intimité avec le numérique prend des formes parfois surprenantes – certains allant jusqu’à épouser leurs partenaires virtuels –, cette initiative semble finalement presque sage… voire attachante pour qui souhaite donner corps à ses compagnons digitaux.