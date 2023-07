Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC, un point sur les fonctionnalités et les configurations

Les fonctionnalités et les configurations requises pour faire tourner Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC sont dévoilées par Nixxes Software.

Julian Huijbregts, responsable de la communauté chez Nixxes Software, détaille les fonctionnalités de la version PC de Ratchet & Clank : Rift Apart :

Afin de vous garantir une expérience interdimensionnelle optimale, notre équipe a implémenté DirectStorage 1.2 dans Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC, avec décompression par GPU. DirectStorage est conçu pour tirer pleinement parti des SSD NVMe PCIe, mais la technologie est aussi compatible avec les SSD SATA et les disques durs classiques. Autrement dit, Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC peut avoir recours à cette technologie pour le chargement de données quel que soit le périphérique de stockage de votre système.

Ratchet & Clank: Rift Apart is loaded with game-changing tech: Ray Tracing, DLSS 3, and now also DirectStorage which enables RTX IO for quick loading. https://t.co/0SsWlF5nmL — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) July 18, 2023

Il déclare également :

Dans notre première annonce, nous vous disions que Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC intégrerait des reflets en ray tracing et de nouvelles ombres en ray tracing pour retranscrire une lumière extérieure naturelle. nous dévoilons désormais une autre option qui viendra renforcer le réalisme des éclairages du jeu, à savoir l’occlusion ambiante par Ray Tracing, avec plusieurs niveaux de qualité au choix. Notre équipe a également intégré le XeGTAO, l’implémentation de l’occlusion ambiante selon la réalité du terrain par Intel. Comme le SSAO et le HBAO+, cette solution s’applique à l’espace écran. Par conséquent, cette technique ne permet pas d’obtenir le niveau de réalisme qu’offre le RTAO, mais le coût en performance est nettement inférieur et comparable à celui de l’implémentation du HBAO+. Le XeGTAO est sélectionnable dans les options du jeu et fonctionne avec les cartes graphiques de tous les fabricants.

Les configurations PC de Ratchet & Clank : Rift Apart

Si vous souhaitez pré-acheter Ratchet & Clank : Rift Apart pour PC, il est disponible à la fois sur Steam et sur l’Epic Games Store. La sortie est toujours prévue pour le 26 juillet prochain.

Configuration minimum (very low, 720p à 30fps)

GPU : AMD Radeon RX 470 ou Nvidia GeForce GTX 960

CPU : AMD Ryzen 3 3100 ou Intel Core i3-8100

RAM : 8 Go

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Disque dur : HDD 75 Go

Configuration recommandée (medium, 1080p à 60fps)

GPU : AMD Radeon RX 5700 ou Nvidia GeForce RTX 2060

CPU : AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i5-8400

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Disque dur : SSD 75 Go

Configuration performance (high, 1440p à 60fps)

GPU : AMD Radeon RX 6800 ou Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

CPU : AMD Ryzen 5 5600 ou Intel Core i5-11400

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Disque dur : SSD 75 Go

Configuration Amazing Ray Tracing (ultra, 1440p à 60fps)

GPU : Nvidia GeForce RTX 3070

CPU : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i5-11600K

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Disque dur : SSD 75 Go

Configuration Ultimate Ray Tracing (ultra, 4K à 60fps)