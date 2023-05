Ratchet & Clank : Rift Apart arrive sur Steam et l’Epic Games Store le 26 juillet

Le portage de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC prépare sa sortie.

Julian Huijbregts, responsable de la communauté chez Nixxes Software, officialise l’arrivée de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC :

La version PC de Ratchet & Clank : Rift Apart dispose d’ombres et de reflets en ray-tracing avec une grande variété de résolutions disponibles. Cette technologie permet de créer une lumière plus naturelle dans les zones extérieures. Le ray-tracing permet un rendu très réaliste des ombres, avec des dégradés d’atténuation naturels. Nous savons que beaucoup de joueurs PC préfèrent jouer sur des écrans ultra-larges. C’est pourquoi nous avons ajouté la compatibilité avec des résolutions 21:9, 32:9 et jusqu’à 48:9 pour les installations à trois écrans. Le gameplay et les cinématiques sont optimisés pour les écrans ultra-larges. Cette avancée a été rendue possible grâce à nos ingénieurs, nos artistes et notre équipe AQ, qui ont analysé tout le jeu et ajusté les cinématiques pour permettre la compatibilité avec les résolutions panoramiques. Le jeu est compatible avec une fréquence d’images déverrouillée et inclut également les dernières technologies de mise à l’échelle pour améliorer les performances. Vous pourrez choisir entre le Nvidia DLSS 3, l’AMD FSR 2, l’Intel XeSS et la technologie d’injection temporelle d’Insomniac Games (IGTI). Le Nvidia Reflex et le Nvidia DLAA, qui optimise la qualité de l’image, sont également compatibles. Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC est intégralement compatible avec la souris et le clavier. Vous pourrez aussi personnaliser toutes les commandes. Les manettes sont également compatibles avec le jeu. De plus, si vous utilisez une manette DualSense en connexion filaire, vous ressentirez toutes les actions du jeu du bout des doigts grâce au retour haptique et à la gâchette adaptative.

Un trailer pour la version PC de Ratchet & Clank : Rift Apart

Peu après les événements d’Into The Nexus, l’opus Rift Apart débute alors que Ratchet et Clank sont célébrés en tant que héros galactiques lors d’une parade organisée par le Capitaine Quark, Skid McMarx et Rusty Pete. Au cours de celle-ci, Clank révèle qu’il a réparé le Dimensionateur, un appareil capable d’ouvrir des brèches vers d’autres dimensions afin que Ratchet puisse partir à la recherche de la race Lombax et de sa famille disparue. Cependant, le Docteur Nefarious attaque soudainement la parade et tente de voler le Dimensionateur, mais au cours de la lutte, Ratchet tire sans réfléchir sur le Dimensionateur, ce qui provoque l’ouverture aléatoire de failles dimensionnelles. Ratchet, Clank et le Dr. Nefarious se retrouvent transportés dans un univers alternatif, où le Dimensionateur explose, endommageant le tissu de l’espace et du temps et séparant les trois personnages…

Ratchet & Clank : Rift Apart sortira le 26 juillet prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store.