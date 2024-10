« Ranma 1/2 », l’anime culte sur le changement de genre, fait son grand retour dans un reboot sur Netflix

La nouvelle version de 'Ranma 1/2' par Netflix remet au goût du jour ce classique adoré de l'anime qui joue sur les changements de genre.

« Ranma 1/2 » : l’adaptation tant attendue enfin sur Netflix

Après une longue attente, l’adaptation du célèbre manga « Ranma 1/2 » a enfin été mise en ligne sur Netflix ce mois-ci. C’est la deuxième œuvre majeure de l’artiste manga légendaire Rumiko Takahashi à recevoir un reboot, après le succès du renouveau de la série « Urusei Yatsura » qui a pris fin cet été.

MAPPA, le studio derrière le projet

Le studio d’animation MAPPA, reconnu pour son travail sur « Jujutsu Kaisen » et « Chainsaw Man », a pris les commandes de ce projet. La majorité des membres du casting original ont répondu présent, ce qui donne à cette comédie romantique adorée une nouvelle chance de séduire les fans. Les deux précédentes adaptations de « Ranma 1/2 » en anime, dans les années 80 et 90, s’étaient terminées avant la fin du manga.

Une histoire toujours moderne

« Ranma 1/2 » est une histoire qui a marqué son époque mais dont la modernité n’a pas pris une ride. L’histoire de Ranma Saotome, un adolescent pratiquant les arts martiaux qui se transforme en femme chaque fois qu’il est éclaboussé d’eau froide, a su séduire les téléspectateurs grâce à son humour et son approche originale de la comédie romantique. Les fans de la première heure comme les nouveaux venus pourront ainsi redécouvrir l’un des castings les plus hilarants et déroutants de l’histoire de l’animation.

Entre les scènes d’action trépidantes et colorées, les nombreuses blagues et le style rétro « années 80 à Tokyo », l’adaptation de MAPPA rend un hommage vibrant à l’histoire originale. « Ranma 1/2 » est donc une excellente option à ajouter à votre liste de visionnage sur Netflix pour ce week-end.

