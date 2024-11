Ralph Macchio révèle comment le nouveau film Karate Kid s’intègre dans la chronologie de Cobra Kai

Ralph Macchio décortique comment le nouveau film Karate Kid s'intègre dans la chronologie de Cobra Kai, tout en soulignant qu'ils représentent des écosystèmes distincts.

Un nouvel épisode dans l’univers de Karate Kid

Ralph Macchio, l’acteur emblématique de la franchise Karate Kid, a révélé où se situe le dernier volet, intitulé Karate Kid: Legends, sur la chronologie de la série Cobra Kai. Cette décision, loin d’être hâtive, devait respecter la complexité du personnage de Daniel LaRusso et l’héritage du Miyagi-verse, comme Macchio l’a expliqué à Variety.

Une transition bien pensée

L’acteur a souligné l’importance de cette transition, permettant à l’histoire de Cobra Kai de mener au nouveau film. Bien qu’ils soient des univers distincts, l’alignement entre les deux a fini par prendre tout son sens pour lui. Travailler avec Jackie Chan a été une expérience particulièrement excitante pour Macchio, retrouvant ainsi l’écran grand format qui avait vu le début de l’aventure.

De nouveaux horizons pour les LaRusso

L’intrigue du film se déroule trois ans après la fin de la saison 6 partie 2 de Cobra Kai. On retrouve Daniel et Amanda LaRusso quittant les États-Unis pour un lieu encore inconnu. Le trailer, dévoilé en privé lors de la New York Comic Con, montre une visite de Mr. Han, incarné par Jackie Chan, à Daniel dans ce qui semble être le nouveau Miyagi-Do. Daniel est sollicité pour aider à former Li Fong, joué par Ben Wang, pour devenir le prochain Karate Kid.

Une équipe de réalisation de renom

Derrière la caméra, on retrouve Jonathan Entwistle, connu pour sa réalisation de The End of the F***ing World. Le scénario est signé Rob Lieber, auteur de Peter Rabbit.