Ralph Macchio de Cobra Kai prévoit beaucoup de souffrance et de douleur pour Daniel dans la partie 2 de la saison 6

Ralph Macchio, vedette de Cobra Kai, prévient que Daniel va endurer beaucoup de "souffrance et de douleur" dans la deuxième partie de la saison 6. Préparez-vous pour une montagne russe d'émotions !

Tl;dr Daniel LaRusso, ancien élève de Mr. Miyagi, perpétue son enseignement dans « Cobra Kai ».

Des secrets de Mr. Miyagi découverts influencent Daniel dans la saison 6.

Ces découvertes affectent la façon dont Daniel enseigne le karaté et ses relations personnelles.

« Cobra Kai » saison 6, divisée en trois parties, sera diffusée sur Netflix.

Le poids des secrets dans « Cobra Kai »

Les enseignements de Mr. Miyagi, transmis par son ancien élève Daniel LaRusso (Ralph Macchio), continuent à influencer une nouvelle génération de combattants dans la série Netflix « Cobra Kai ». Bien que Mr. Miyagi, joué par Pat Morita décédé en 2011, n’apparaisse pas dans la série, son impact se fait sentir à travers Daniel, notamment dans la deuxième partie de la saison 6 qui sera diffusée le jeudi 28 novembre.

Des révélations bouleversantes pour Daniel

Dans la première partie de la saison, Daniel découvre une boîte contenant des objets personnels et des secrets de Mr. Miyagi, notamment un changement de nom et un passé criminel violent. Ces révélations influenceront profondément l’approche de Daniel en tant que sensei dans la deuxième partie de la saison, lors du tournoi international Sekai Taikai à Barcelone, par exemple.

L’impact des découvertes sur Daniel

Macchio a récemment confié à Good Housekeeping que « Daniel se demande et ne comprend pas pourquoi il n’a pas été informé de certaines choses ». Ces secrets ont provoqué en lui une grande douleur, le poussant à chercher encore plus profondément, au risque de perdre sa concentration sur ses élèves et sa famille. Ces déceptions auront des conséquences majeures sur ses relations personnelles et sa philosophie d’enseignement dans les épisodes à venir.

Une saison 6 en plusieurs parties

La saison 6 de « Cobra Kai » se déroule en trois parties : les cinq premiers épisodes ont été diffusés en juillet dernier, la deuxième partie sera disponible le 28 novembre, et les cinq derniers épisodes suivront à une date encore inconnue en 2025. En attendant, les téléspectateurs peuvent revoir les cinq premières saisons de cette comédie dramatique d’arts martiaux, ainsi que la première partie de la saison 6, avec un abonnement Netflix.