Ralph Macchio de Cobra Kai avait une condition pour son moment le plus choquant

Ralph Macchio de Cobra Kai a posé une seule condition pour la réalisation de son moment le plus surprenant dans la série.

Le dernier épisode présente une surprise majeure avec l’arrivée de Johnny à son dernier combat.

Daniel devient le sensei de Johnny et l’accompagne dans son combat, illustrant une évolution significative dans leurs relations.

Une saison 6 pleine de surprises pour « Cobra Kai »

La sixième saison de « Cobra Kai », fort attendue par les inconditionnels de « Karate Kid », nous a offert une série de moments emblématiques et mémorables. Pendant six ans, la série a su rendre hommage à l’œuvre originale tout en apportant un sens nouveau à ses personnages, à leur passé et à leur présent.

Un hommage au passé

L’hommage au passé est d’autant plus marquant lorsque l’on se souvient de la première saison qui revisitait l’intrigue originale de « Karate Kid ». Miguel Diaz, interprété par Xolo Maridueña, se retrouve à emprunter un chemin sombre, utilisant une ruse déloyale pour gagner, illustrant ainsi à Johnny Lawrence, incarné par William Zabka, les dangers de transmettre les aspects les plus agressifs de l’enseignement du Cobra Kai.

Une finale surprenante

Ce voyage à travers le passé se poursuit jusqu’aux derniers épisodes de la saison 6, qui figurent parmi les meilleurs de la série. On y voit des thèmes et des arcs de personnages venir boucler la boucle, des victoires difficiles à obtenir et de nombreux moments surprenants. Mais le choc le plus grand vient sans doute du dernier épisode de la série, lorsque Johnny se présente à son dernier combat du tournoi Sekai Taikai, accompagné de presque tous les personnages principaux qui faisaient partie du nouveau dojo Miyagi-Do, tous vêtus de l’uniforme Cobra Kai. Cela comprend Daniel LaRusso, interprété par Ralph Macchio, l’ennemi juré du Cobra Kai, qui soutient désormais son meilleur ami en portant l’uniforme de son dojo.

Un nouvel allié pour Johnny

Avant de se retrouver dans le coin de Johnny, Daniel devient le sensei de son ancien ennemi dans la partie 3 de la saison 6 de « Cobra Kai ». Avec le Cobra Kai et les Iron Dragons à égalité au Sekai Taikai, tout le tournoi se joue sur un combat entre senseis. Daniel décide alors de prendre en main l’entraînement de Johnny pour le remettre en forme de champion. Cela se traduit par une séquence d’entraînement triomphante, digne de « Rocky III », avec les anciens rivaux qui s’entraînent ensemble sur la plage, sur fond de la célèbre chanson « You’re The Best » de Joe Esposito.

La saison 6 de « Cobra Kai » est maintenant disponible en intégralité sur Netflix.