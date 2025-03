Rainbow Six Siege X : une mise à jour gratuite qui transforme l’expérience du FPS tactique

Avec Rainbow Six Siege X, Ubisoft prépare l'évolution la plus importante de l’histoire de la franchise.

Tl;dr Rainbow Six Siege X sera disponible gratuitement dès le 10 juin 2025.

Cette mise à jour majeure introduit un nouveau mode 6v6, une refonte graphique en 4K et des améliorations de gameplay.

Ubisoft renforce aussi la lutte contre la triche et propose un système de réputation amélioré pour une expérience plus saine.

Un nouveau mode 6v6 pour une stratégie renouvelée

Rainbow Six Siege X introduit Dual Front, un mode permanent en 6 contre 6, exclusivement sur consoles next-gen et PC. Les joueurs devront capturer trois secteurs ennemis tout en défendant le leur sur une nouvelle carte appelée District. Pour la première fois, les 35 opérateurs disponibles mélangent attaquants et défenseurs, permettant des combinaisons inédites d’aptitudes et de gadgets. Une zone neutre proposera des missions secondaires offrant des bonus stratégiques mais exposant les équipes à des risques accrus. Le gameplay s’enrichit d’une mécanique de réapparition, permettant de changer d’opérateur en cours de partie pour s’adapter à l’adversaire. Ce mode bénéficie d’une rotation des opérateurs et missions à chaque saison, assurant un renouvellement constant.

Une refonte visuelle et sonore pour une immersion totale

Les cartes emblématiques comme Clubhouse, Chalet, Banque et Café profitent d’une mise à jour graphique en 4K, avec des éclairages et ombres retravaillés pour plus de réalisme. Trois cartes supplémentaires seront améliorées à chaque nouvelle saison. Le son a également été repensé : la propagation et la réverbération des bruits permettent une meilleure localisation des ennemis grâce aux indices sonores. De nouveaux éléments interactifs comme des extincteurs, des conduites de gaz et des détecteurs de métaux enrichissent l’approche tactique. La navigation en rappel est améliorée avec la possibilité de se déplacer horizontalement ou de franchir des angles, rendant l’action plus fluide. Tous ces changements visent à offrir une expérience de jeu plus dynamique et immersive.

Un accès simplifié pour les nouveaux joueurs et des outils inédits

Rainbow Six Siege X veut séduire un nouveau public grâce à une expérience d’intégration revisitée. Les nouveaux joueurs bénéficieront de tutoriels détaillés et de phases d’entraînement avant de se lancer dans l’action. Une roue de communication facilite la coordination avec les coéquipiers, rendant le jeu plus accessible même sans micro. Le système Pick & Ban est repensé pour accélérer les décisions stratégiques, avec des bans simultanés à chaque round. Rainbow Six Siege sera par ailleurs gratuit dès le 10 juin 2025 (sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam ainsi que sur le service d’abonnement Ubisoft+ et le service de cloud gaming Amazon Luna), avec un accès immédiat aux modes Dual Front, Non classé et Partie rapide. Jusqu’à 26 opérateurs pourront être débloqués par la progression avant de passer à une édition premium pour accéder au mode classé.

Un bouclier anti-triche renforcé avec R6 ShieldGuard

La mise à jour Rainbow Six Siege X s’accompagne également du lancement de R6 ShieldGuard, une nouvelle approche de la lutte contre la triche. Cette technologie regroupe toutes les initiatives existantes et ajoute des mises à jour de sécurité en temps réel, sans interruption de service. L’objectif est de rendre la triche plus difficile à développer et d’offrir un environnement plus sain. Le système de réputation des joueurs est également amélioré pour lutter contre la toxicité et encourager le fair-play. Les joueurs vétérans recevront des récompenses exclusives, en reconnaissance de leur fidélité à la franchise. Avec ces mesures, Ubisoft entend assurer une expérience de jeu plus juste et sécurisée pour l’ensemble de la communauté.