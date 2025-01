Qui épouse Luna Lovegood dans l’univers de Harry Potter ?

Savez-vous qui est l'heureux élu qui a réussi à conquérir le cœur de Luna Lovegood dans l'univers enchanté de Harry Potter ?

Tl;dr Les fans de « Harry Potter » sont toujours intéressés par le destin de Luna Lovegood.

Luna épouse Rolf Scamander, un naturaliste, selon J.K. Rowling.

De nombreux fans auraient préféré que Luna finisse avec Harry ou Neville.

Luna Lovegood : Le destin d’un personnage emblématique

Principalement racontée du point de vue de Harry, la série de livres « Harry Potter » ne laisse que peu de place pour que des personnages secondaires comme Luna Lovegood puissent se démarquer. Malgré cela, avec une présence épisodique mais toujours remarquée, Luna a su conquérir le cœur des lecteurs et des spectateurs grâce à son caractère énigmatique et sa personnalité pétillante.

Après Poudlard : Le parcours de Luna Lovegood

17 ans après la fin de la saga, beaucoup de fans sont toujours curieux de savoir ce qu’est devenue Luna Lovegood après la Bataille de Poudlard. Selon J.K. Rowling, Luna est devenue une naturaliste renommée dans le monde des sorciers et a épousé un autre naturaliste, Rolf Scamander, le petit-fils du célèbre Norbert Dragonneau. « Luna est devenue une naturaliste sorcière très célèbre qui a découvert et classé de nombreuses nouvelles espèces d’animaux… Elle a fini par se marier (un peu plus tard que Harry & co) avec un naturaliste collègue et petit-fils du grand Norbert Dragonneau (Rolf). »

Le site Pottermore a par la suite révélé que Luna et Rolf ont eu des jumeaux ensemble, Lorcan et Lysander. Cette nouvelle a ravi les fans, laissant présager que le couple partageait une passion commune pour l’étude des créatures magiques.

Des relations alternatives pour Luna Lovegood

Cependant, certains fans auraient préféré que Luna finisse avec Neville Londubat. Le dernier film de la série laisse en effet entrevoir une possible idylle entre les deux personnages, bien que l’actrice Evanna Lynch ait exprimé des doutes sur cette union à long terme.

Un autre choix populaire parmi les fans aurait été Harry Potter lui-même. Certains lecteurs estiment que les personnalités contrastées de Luna et Harry auraient pu se compléter dans une romance. Certains fans ont même écrit des fanfictions très détaillées sur cette hypothèse.

Un destin hors des sentiers battus

Quelle que soit la préférence des fans, le mariage de Luna avec Rolf Scamander reste une fin appropriée pour ce personnage. Luna a toujours été un personnage qui a suivi sa propre voie, et son mariage avec un autre naturaliste passionné semble être un choix parfait pour elle.