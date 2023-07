Qu’est-ce qu’un fichier Xvid et comment le lire ou le convertir ?

Les fichiers vidéo Xvid sont des traces d'un temps ancien, une époque où chaque octet comptait et où la compression vidéo était très importante. Présentation et explication de ce codec.

Xvid n’est plus très utilisé aujourd’hui, mais cela signifie aussi qu’il peut être difficile de savoir quoi faire avec un tel fichier. Sachez qu’il s’agit essentiellement d’une méthode pour compresser les vidéos qui existe depuis 2001. Il a eu droit à plusieurs versions avec les années, alors si la plupart des formats de fichiers, extensions et codecs sont assez facilement reconnaissables, avec son âge, il est assez facile d’être quelque peu perdu. Nous vous expliquons ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur les fichiers Xvid, y compris comment les lire ou les convertir en 2023.

Que sont les formats et les codecs vidéo ?

Les fichiers vidéos sont définis tant par leur format (qui détermine le plus souvent l’extension du fichier) que par leur codec : les deux sont distincts, mais souvent très liés, comme avec le MP4 (format) et le H.264 (code MPEG-4). Xvid est un codec plutôt qu’un format ou une extension de fichier.

Mais alors, quelle différence ? Le format (ou conteneur) définit des standards pour une vidéo, y compris comment elle peut être lue, comment l’audio et la vidéo sont stockés, comment les extras, comme les sous-titres, sont gérés, et quels codecs sont supportés. Un format de fichier vidéo comme AVI peut prendre en charge plusieurs codecs différents. C’est souvent plus complexe que cela, mais cette explication suffit dans le cadre qui nous intéresse aujourd’hui.

Le choix du codec détermine plusieurs aspects de la vidéo : d’abord, sa qualité, ce qui affecte la taille du fichier. Le terme codec est un diminutif pour compression-décompression – il contrôle les données qui sont sauvées, celles qui sont éliminées -. Un bon codec parvient à garder la taille du fichier très basse pour une qualité vidéo élevée. C’est ce que cherche à faire Xvid.

Tout peut rapidement devenir assez compliqué, avec des nombreuses abréviations. Le terme MPEG-4, par exemple, couvre de nombreux standards dont un format vidéo, des codecs vidéo et bien davantage. Vous avez l’explication détaillée ici.

Qu’est-ce qu’un fichier Xvid ?

Un fichier Xvid est un fichier vidéo qui utilise le codec Xvid – cela ne détermine pas le type de fichier ou l’extension, mais simplement la manière dont la vidéo est compressée. Xvid est basée sur le format de compression wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Part_2" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-ga="[["Embedded Url","External link","https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Part_2",{"metric25":1}]]" data-uri="e3aad7d4904f2f83d8ca301d6b1775cd">MPEG-4 Part 2 Advanced Simple Profile, sur lequel les codecs peuvent être conçus.

Xvid est open source est disponible à tout un chacun gratuitement : il fut développé à l’origine pour concurrencer le DivX, propriétaire et payant. Ces codecs et les formats associés sont devenus très populaires dans les années 2000 alors que les ordinateurs et les connexions commençaient à pouvoir traiter correctement la vidéo.

À cette époque, chaque octet comptait, pour la bande-passante comme le stockage, bien plus qu’aujourd’hui. Les codecs étaient donc très importants. Sur les smartphones et sites internet d’aujourd’hui, les clients ne pensent plus vraiment à ces aspects, les développeurs back-end, eux, oui, énormément.

Xvid peut réduire la taille des fichiers vidéo jusqu’à 200 fois sans grosse perte de qualité. Ceci est réalisé grâce à tout un tas de trucs et astuces que l’œil humain ne voient pas vraiment, de la même manière que les fichiers JPEG permettent de réduire la taille des images tout en préservant un niveau de qualité suffisamment élevé. Un exemple basique est de ne stocker que les différences entre deux images successives plutôt que toute la deuxième image en plus de la première.

Le codec Xvid existe depuis plus de 20 ans et n’est plus très utilisé. De nouveaux codecs, bien plus efficaces, ont fait leur apparition, comme le H.264 et à moins que vous n’ayez de vieux fichiers vidéo, vous ne devriez plus avoir affaire à Xvid.

Mais c’est cette rareté qui peut poser problème si vous y êtes confronté(e). D’où la rédaction de ce guide. Si vous vous retrouvez face à un fichier Xvid, qui pourrait être au format MP4 ou AVI, la bonne nouvelle, c’est qu’il est assez facile à lire sur n’importe quel appareil. Même certains lecteurs DVD peuvent lire des fichiers Xvid.

Si vous devez lire un tel fichier, VLC Media Player est votre meilleure option. Ce logiciel permet de tout lire, ou presque, sans difficulté. Et si vous n’y parvenez pas avec VLC, c’est peut-être que le fichier est totalement illisible. QuickTime pour macOS ne supporte par les fichiers Xvid, mais ils sont lisibles avec Media Player, inclus dans Windows.

Si vous avez besoin de convertir des fichiers utilisant le codec Xvid, FFmpeg et Handbrake sont deux options à envisager. Mais comme dit, vous ne devriez pas avoir à le faire aujourd’hui, la technologie étant désormais grandement dépassée.