Quentin Tarantino affiche son admiration pour le célèbre échec de science-fiction de John Travolta

Le réalisateur Quentin Tarantino affiche une admiration marquée pour le film de science-fiction porté par John Travolta, pourtant tristement célèbre pour son échec commercial retentissant lors de sa sortie en salles.

Tl;dr « Battlefield Earth » reste un échec critique et public.

Quentin Tarantino a pourtant défendu ce film culte raté.

Aucune réhabilitation du film n’a eu lieu en 26 ans.

Un naufrage devenu culte malgré lui

Dans le vaste panthéon des pires films jamais produits, difficile de passer à côté de « Battlefield Earth ». Sorti en 2000, ce projet de John Travolta, inspiré du roman de l’emblématique fondateur de la Scientologie L. Ron Hubbard, a rapidement sombré dans l’oubli – ou plutôt dans l’infamie. Décrié pour ses effets visuels catastrophiques, son scénario décousu et des dialogues qui peinent à convaincre, il a valu à son scénariste, J. David Shapiro, une véritable malédiction professionnelle. Malgré quelques rares soutiens – citons ici Bob Graham du San Francisco Chronicle, seul responsable d’un maigre 3 % sur Rotten Tomatoes – le consensus reste implacable : « Battlefield Earth » est un ratage total.

L’admiration inattendue de Quentin Tarantino

Pourtant, un avis discordant s’est fait entendre dès la première du film à Los Angeles. Selon le réalisateur Roger Christian, c’est ni plus ni moins que Quentin Tarantino qui se serait levé à la fin de la projection pour clamer : « J’adore ce film ! » Mieux encore, Tarantino aurait pronostiqué que cette œuvre serait redécouverte et célébrée vingt ans plus tard. À l’époque, il n’hésite pas à rassurer Christian : « IIs ne comprendront pas avant 20 ans. Aimez ce film et oubliez le reste ! » Un enthousiasme qui interroge aujourd’hui encore.

Bataille de perception : chef-d’œuvre incompris ou pur fiasco ?

Si certains voient dans les propos de Tarantino une anticipation audacieuse sur la postérité du film, force est de constater qu’aucun mouvement de réhabilitation n’a vu le jour depuis. En réalité, le long-métrage reste synonyme d’échec cuisant tant auprès des critiques que du public – y compris pour son équipe créative originelle. D’ailleurs, comme le rappelle un rapport du New York Times datant de 2000, Travolta avait initialement proposé la réalisation à Tarantino, qui refusa poliment avant que la responsabilité ne revienne finalement à Christian.

Voici les points principaux qui expliquent pourquoi ce naufrage artistique continue malgré tout d’alimenter discussions et moqueries :

Échec financier retentissant : un budget de 73 millions pour seulement 29,7 millions récoltés.

un budget de 73 millions pour seulement 29,7 millions récoltés. Cascade de critiques négatives : aucun regain d’intérêt après plus d’un quart de siècle.

aucun regain d’intérêt après plus d’un quart de siècle. Tarantino fidèle à sa réputation : défenseur paradoxal des œuvres les plus controversées.

Derrière l’étrange défense du réalisateur star

On s’interroge sur les raisons profondes derrière cette prise de position atypique. Peut-être s’agit-il simplement d’un geste amical envers un confrère cinéaste malmené par la presse – ou alors d’une pointe de regret pour avoir décliné une offre atypique ? Une chose demeure certaine : vingt-six ans après sa sortie, « Battlefield Earth » campe toujours au sommet des films moqués, loin du chef-d’œuvre visionnaire qu’avait cru discerner Tarantino.