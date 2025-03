Quels films regarder si vous avez aimé Mickey 17 ?

Découvrez les six films incontournables à voir absolument si vous avez aimé Mickey 17 : des suggestions pour votre prochaine séance de cinéma.

Tl;dr « Mickey 17 », le dernier film de Bong Joon-ho, est une aventure de science-fiction rafraîchissante et audacieuse.

Le film partage des thèmes avec d’autres perles de la science-fiction telles que « Okja », « Parasite », « The Double », « Moon », « Source Code » et « Edge of Tomorrow ».

Tous ces films sont recommandés pour leur exploration unique et captivante du genre de la science-fiction.

Si vous avez récemment terminé votre voyage à travers le monde neigeux de Niflheim et choisi la taille de votre creeper de compagnie préféré, votre appétit pour l’aventure et le fantastique est sans doute aiguisé. Pourquoi ne pas vous tourner vers la dernière réalisation du réalisateur oscarisé Bong Joon-ho, « Mickey 17« ?

Un avant-goût de Mickey 17

Cette œuvre étonnante offre non pas un, mais deux Robert Pattinson pour le prix d’un. Imaginez un épisode de « Doctor Who », mais avec un budget bien plus conséquent, et vous aurez une petite idée de « l’univers fascinant » que propose le film. Mais ce n’est pas tout, car « Mickey 17 » possède aussi des liens génétiques avec d’autres joyaux de la science-fiction.

Un voyage à travers la science-fiction

Parmi ces trésors se trouve « Okja », une aventure épique qui suit une jeune fille à travers mers et terres étrangères pour sauver son ami génétiquement modifié, un cochon de la taille d’un hippopotame. Ou encore « Parasite », satire sociale brillamment construite, qui a valu à Bong Joon-ho un Oscar.

Des doubles et des identités

Si vous appréciez les films mettant en scène un acteur dans des rôles doubles, « The Double » et « Moon » vous plairont. Le premier raconte l’histoire d’un homme luttant contre son double pour préserver son identité. Le second met en scène un astronaute qui découvre un double inconscient de lui-même sur la lune.

Le temps en boucle

Pour ceux qui aiment les récits de voyage dans le temps, « Source Code » et « Edge of Tomorrow » sont à voir absolument. Le premier raconte l’histoire d’un homme qui revit les huit dernières minutes d’un voyage en train pour identifier un poseur de bombes. Le second met en scène un soldat piégé dans une boucle temporelle lors d’une invasion extraterrestre.

Ces films sont autant de recommandations pour les amateurs de science-fiction, offrant chacun une exploration unique et captivante du genre. Préparez votre pop-corn et laissez-vous entraîner dans ces mondes fabuleux.