Quelques détails clés pour la Saison 4 de « Vikings Valhalla »

La série "Vikings : Valhalla" s'est terminée avec des intrigues non résolues.

La réputation de Harald en tant que roi impitoyable a été établie.

Le futur de Magnus est incertain après son emprisonnement par Harald.

Les projets de voyage de Leif et Freydis vers le « Pays d’Or » ont été mis en place.

La fin inattendue de Vikings : Valhalla

Consacrée à l’exploration des dernières années de l’âge des Vikings, Vikings : Valhalla a introduit des personnages tels que Leif Erikson, Freydis, Harald Sigurdsson, le roi Canute du Danemark et Emma de Normandie. L’intrigue s’est terminée de manière inattendue avec la troisième saison, laissant en suspens plusieurs histoires pour une quatrième saison qui n’aura jamais lieu.

Des personnages et des intrigues laissés en suspens

Vikings : Valhalla a laissé plusieurs intrigues en suspens. La troisième saison a fini avec Harald et Leif arrivant à Constantinople, Freydis prenant le contrôle de Jomsborg, et Emma surveillant de près Godwin après qu’il ait planifié un attentat contre elle. Malgré le fait qu’il s’agissait de la dernière saison, la troisième saison de Vikings : Valhalla a introduit de nouveaux personnages et a mis en place des intrigues majeures pour ses personnages principaux, laissant le public sur sa faim.

Harald, devenu connu sous le nom de « Hardrada », a déclaré être le seul roi de Norvège, marquant le début de son règne impitoyable. Magnus, quant à lui, a été emprisonné par Harald, laissant incertain son avenir. Emma et Harold Harefoot semblaient sur le point de s’allier pour qu’Emma ne perde pas son statut de reine. Godwin, dont les plans n’ont pas abouti comme prévu, aurait sans doute continué à comploter dans une quatrième saison.

Un voyage vers le « Pays d’Or »

Vikings : Valhalla a également laissé en plan le voyage prévu de Leif et Freydis vers le « Pays d’Or ». Leif Erikson, le premier Européen à avoir foulé le sol américain, voulait se rendre dans ce lieu qu’il avait vu des années auparavant lors d’un voyage avec son père. Freydis, quant à elle, espérait que le « Pays d’Or » pourrait devenir le nouveau foyer des Jomsvikings.