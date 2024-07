Leif Erikson a-t-il découvert l’Amérique du Nord après Vikings: Valhalla ?

Après la fin de la série télévisée Vikings: Valhalla, Leif Erikson poursuit son exploration du monde, solidifiant sa réputation de grand explorateur viking et établissant des colonies en Amérique du Nord. Il fait face à de nouveaux défis et aventures tout en étendant l'influence viking.

Tl;dr La saison 3 de Vikings: Valhalla laisse en suspens le destin de Leif Erikson.

Leif Erikson et Freydis Eriksdotter se rendent en Amérique du Nord dans le dernier épisode.

Le véritable Leif Erikson a découvert l’Amérique environ 500 ans avant Christophe Colomb.

Leif Erikson n’est jamais retourné en Amérique après sa première visite.

Le voyage inachevé de Leif Erikson dans Vikings: Valhalla

La troisième saison de la série télévisée Vikings: Valhalla diffusée sur Netflix a apporté une intrigue majeure pour le personnage de Leif Erikson, interprété par Sam Corlett. Cependant, le dénouement reste incertain, laissant les spectateurs dans l’expectative quant à son arrivée en Amérique. Malgré sa place prépondérante dans la série, il a fallu du temps pour que son personnage trouve sa véritable vocation : partir à la découverte de l’autre côté du monde.

Le voyage vers le « Pays d’or »

Après avoir découvert que ses découvertes ont été utilisées pour attaquer les habitants de Syracuse sans son consentement, Leif Erikson décide de partir pour en savoir plus sur une terre qu’il a aperçue lors d’un voyage avec son père, Erik le Rouge. Il la nomme le « Pays d’or ». Malgré le scepticisme de son père, Leif est convaincu qu’il existe quelque chose de plus au-delà des itinéraires connus. La fin de la série Vikings: Valhalla le voit s’embarquer avec sa soeur Freydis Eriksdotter(Frida Gustavsson) et leur équipage à la recherche de ce « Pays d’or ».

La véritable histoire de Leif Erikson

Le véritable Leif Erikson, un explorateur norse né en Islande, est le premier Européen à avoir posé le pied en Amérique continentale, environ un demi-millénaire avant l’arrivée de Christophe Colomb. Cependant, la manière dont il y est parvenu varie selon les sources. Avant son voyage à l’autre bout du monde, il a servi parmi les retenus à la cour du roi norvégien Olaf Ier Tryggvason.

La Saga d’Erik le Rouge raconte que lors de leur retour au Groenland pour introduire le christianisme parmi leur peuple, Leif et son équipage ont rencontré une tempête qui les a fait dévier de leur route. Ils ont débarqué sur une rive inconnue, exploré la région et y ont trouvé des forêts avec du bois de construction, des érables et des raisins sauvages. Cela a conduit Leif à nommer cette terre « Vinland », signifiant « Terre du Vin ».

Le premier village nordique en Amérique

Dans toutes les versions de l’histoire, Leif Erikson a fondé le premier village nordique en Amérique à Vinland, qui est maintenant considéré comme le site archéologique de L’Anse aux Meadows, au Canada. Malgré quelques frictions avec les autochtones, il y a des preuves archéologiques d’un contact direct entre eux. Cependant, les Vikings ont aussi tué de nombreux natifs. Selon World History, l’établissement de Leif a été brusquement abandonné moins d’une décennie après sa construction.