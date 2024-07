Le destin du futur roi de Norvège après Vikings: Valhalla

Après la fin de la série télévisée Vikings: Valhalla, Harald Sigurdsson, également connu sous le nom de Harald Hardrada, poursuit ses ambitions royales, devenant finalement roi de Norvège en 1046 et menant des campagnes militaires qui le mèneront à sa mort à la bataille de Stamford Bridge en 1066.

Tl;dr Harald Sigurdsson devient roi de Norvège à la fin de Vikings: Valhalla et change son nom en Harald Hardrada.

Hardrada, signifiant « conseil sévère » ou « dirigeant dur », reflète la brutalité de son règne.

Harald Hardrada a régné de 1046 à 1066, marquant la fin de l’ère Viking.

Il a établi la dynastie royale Hardrada, qui a régné jusqu’à la guerre civile norvégienne.

Harald Sigurdsson, de Viking à Roi

Dans la troisième saison de la série télévisée Vikings: Valhalla diffusée sur Netflix, nous suivons le parcours de Harald Sigurdsson (incarné par Leo Suter) jusqu’au trône de Norvège. Ce voyage n’est pas sans difficultés, entre changement de nom, transformation de mentalité et alliances inattendues.

De Constantinople à la Norvège

Durant la deuxième saison de Vikings: Valhalla, Harald se rend à Constantinople avec Leif Eriksson (interprété par Sam Corlett) dans le but de recueillir des fonds pour former son armée et revendiquer le trône de Norvège. Après avoir été injustement accusé d’avoir assassiné l’Empereur Romanos, Harald adopte le nom de “Harald Hardrada”, signifiant “conseil sévère” ou “dirigeant dur”, qui préfigure son règne impitoyable en Norvège.

Un règne de fer

Après avoir partagé la couronne avec Magnus, Harald se débarrasse de son neveu et devient le seul roi de Norvège. Son régime est caractérisé par une brutalité sanglante, notamment envers ceux qui osent le défier. Il est également reconnu pour ses conflits avec l’aristocratie norvégienne. Harald Hardrada gouverne la Norvège de 1046 à 1066, marquant la fin de l’ère Viking.

La naissance d’une dynastie

Avec Tora Torbergsdatter, Harald a au moins deux enfants : Magnus II, roi de Norvège de 1066 à 1069, et Olaf III, qui règne de 1067 à 1093. La dynastie Hardrada, fondée par Harald, gouvernera la Norvège, le Royaume de Mann et les Islas, et le Comté d’Orkney. Cependant, la dynastie Hardrada prend fin durant la guerre civile norvégienne.