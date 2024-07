Critique de la saison 3 de « Vikings: Valhalla » – Un destin jamais aussi séduisant

"Vikings: Valhalla" saison 3 conclut la saga de trois personnages principaux.

Tl;dr Vikings: Valhalla saison 3 conclut la saga de trois personnages principaux.

L’histoire se passe environ 100 ans après celle de la série originale Vikings.

La série explore l’expansion du christianisme et la lutte entre les anciens dieux et les chrétiens.

Leif, Harald et Freydís sont les personnages principaux de cette dernière saison.

Une nouvelle page de l’histoire avec Vikings: Valhalla

Après six saisons de la série à succès Vikings, l’univers s’est étendu avec Vikings: Valhalla, qui explore une nouvelle page de l’histoire. Environ 100 ans après les exploits de légendes vikings telles que Ragnar Lothbrok, Björn Côté de Fer, Ivar le Désossé et d’autres, Vikings: Valhalla examine l’expansion du christianisme et la bataille entre les fidèles des Anciens Dieux et les chrétiens. La saison 3 de Vikings: Valhalla marque la dernière aventure avec Harald Sigurdsson, Leif Eriksson et Freydís Eiríksdóttir.

Un saut dans le temps enrichissant pour la série

La saison 2 de Vikings: Valhalla s’est terminée avec Leif et Harald sur le point d’atteindre Constantinople. La saison finale révèle ce que les deux frères d’armes ont fait depuis leur arrivée à destination, avec l’objectif ultime de Harald de devenir le roi de Norvège qui se fait sentir une fois de plus. Quant à Freydís, son rôle de gardienne de la foi la met en collision avec les Vikings chrétiens une dernière fois.

Évolution de personnages et conclusion de saga

La saison 1 a établi le monde de la série, la saison 2 a séparé le trio, et la saison 3 reprend avec les aventures mouvementées de Harald et Leif, ainsi que le rôle de Freydís en tant que gardienne de la foi à Jomsborg. Tous les trois ont commencé l’émission en tant que personnes très différentes, ayant connu l’amour, le rire, la douleur et des pertes lourdes. La saison 3 de Vikings: Valhalla montre clairement que les personnages ont évolué de manière à la fois attendue et surprenante.