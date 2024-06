Le sort historique des personnages principaux de Vikings: Valhalla pour la saison 3

Les destins de Leif Erikson, Freydis Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson vont prendre un tournant décisif dans la troisième saison de la série télévisée Vikings: Valhalla.

Le dernier voyage de Vikings: Valhalla

Le rideau est sur le point de tomber sur la série à succès Vikings: Valhalla, qui s’apprête à entamer sa troisième et dernière saison. Les téléspectateurs se demandent si le créateur Jeb Stuart restera fidèle à l’histoire pour le destin des trois personnages principaux : Leif Erikson, Freydis Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson.

FIGHT TO THE END 🔥⚔️🔥 The epic final season of Vikings: Valhalla is coming July 11 pic.twitter.com/v1HsW9h9Gj — Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) June 12, 2024

Leif Erikson, l’explorateur du Nouveau Monde

Leif Erikson, joué par Sam Corlett, est connu pour être le premier Européen à avoir posé le pied en Amérique, bien avant Christophe Colomb. Si Vikings: Valhalla suit le cours de l’histoire, Leif Erikson pourrait finir par découvrir le continent américain. Cet événement majeur a été suggéré dans la bande-annonce de la troisième saison qui sera diffusée le 11 juillet 2024 sur la plateforme de streaming.

Harald Sigurdsson, le roi ambitieux

Harald Sigurdsson, interprété par Leo Suter, pourrait devenir le roi de Norvège si Vikings: Valhalla suit l’histoire. Harald Sigurdsson a toujours rêvé de régner sur la Norvège et cette ambition pourrait enfin se réaliser. Cependant, ses plans de conquête du trône danois et plus tard anglais pourraient ne pas être couverts dans la dernière saison.

Freydís Eiríksdóttir, la guerrière traîtresse ?

Le personnage de Freydís Eiríksdóttir, incarné par Frida Gustavsson, pourrait prendre un tournant surprenant. Si la série décide de suivre la Saga des Groenlandais, Freydís Eiríksdóttir pourrait trahir son frère Leif Erikson et leur peuple. Cependant, Vikings: Valhalla pourrait choisir d’adapter l’histoire de Freydís Eiríksdóttir de la Saga d’Erik le Rouge, faisant d’elle une guerrière redoutée et respectée.