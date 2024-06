La dernière saison de Vikings: Valhalla dévoile sa bande-annonce

Netflix prépare le terrain pour la troisième et dernière saison de la série télévisée Vikings: Valhalla où les protagonistes affronteront leurs démons intérieurs tout en livrant des batailles grandioses qui scelleront leur destinée nordique.

Vikings: Valhalla prépare son ultime bataille

La série historique de Netflix, Vikings: Valhalla, se dirige vers sa troisième et dernière saison. Prenant place plus de 100 ans après les événements de Vikings, la série retrace la fin de l’ère viking à travers les aventures de Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson, ainsi que le roi normand Guillaume le Conquérant. La distribution comprend Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin et David Oakes.

Un périple depuis Constantinople jusqu’au Groenland

La bande-annonce de la saison 3 montre nos héros vikings voyageant plus loin que jamais, de Constantinople au Groenland, à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil. Cependant, avant d’entreprendre cette nouvelle aventure, ils devront retourner à l’endroit où tout a commencé pour une ultime bataille.

Sept années se sont écoulées

La bande-annonce de la troisième saison de Vikings: Valhalla révèle également qu’une période de sept ans s’est écoulée depuis la fin de la saison 2. Harald et Leif sont toujours à Constantinople, tandis que Freydis a fermement adopté son rôle de leader à Jomsborg. Par ailleurs, le roi Canute doit se réconcilier avec l’Église catholique, avec l’aide de la reine Emma. En outre, Erik le Rouge, le père de Leif et Freydis, devrait enfin faire son apparition.

La bataille finale

Le point culminant de cette saga sera la bataille de Stamford Bridge, qui a eu lieu en Angleterre en 1066, marquant la fin de l’ère viking. Malgré leurs voyages de Constantinople au Groenland, nos héros reviendront là où tout a commencé pour cette ultime confrontation. La bande-annonce révèle également que la saison 3 de Vikings: Valhalla sera disponible sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 11 juillet 2024.