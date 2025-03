Quel âge ont les enfants d’Amy et Sheldon dans le final de Young Sheldon ?

Quel âge ont les enfants d'Amy et Sheldon dans l'épisode final de la série Young Sheldon ?

Tl;dr Jim Parsons réapparaît en tant que Sheldon Cooper âgé dans le final de « Young Sheldon ».

On apprend que Sheldon et Amy ont deux enfants, Leonard et une fille dont le nom n’est pas révélé.

Jim Parsons a hésité à revenir jouer Sheldon, mais a finalement accepté.

Retour surprenant de Jim Parsons dans « Young Sheldon »

Dans le dernier épisode de la série « Young Sheldon », diffusé sur CBS en mai 2024, une surprise attendait les téléspectateurs : Jim Parsons a réapparu en chair et en os pour incarner Sheldon Cooper, mais vieilli. Un retour salué par les fans de « The Big Bang Theory », la série qui a donné naissance à « Young Sheldon », un préquel dans lequel Sheldon Cooper, interprété par Iain Armitage, grandit dans la ville fictive d’East Medford, au Texas.

La révélation des enfants de Sheldon et Amy

Autre révélation marquante de cet épisode : Sheldon et son épouse Amy Farrah Fowler, jouée par Mayim Bialik, sont parents. En effet, il a été révélé qu’ils ont un fils et une fille. Le fils, prénommé Leonard, joue au hockey, au grand dam de Sheldon. Le nom de la fille, en revanche, reste un mystère.

Le retour hésitant de Jim Parsons

Par ailleurs, Jim Parsons a confié qu’il avait presque refusé de participer au final de « Young Sheldon ». Lors d’une interview avec People Magazine suite à la diffusion du dernier épisode, Parsons a révélé qu’il était très réticent à l’idée de reprendre son rôle de Sheldon, craignant d’être trop présent et incertain de vouloir incarner à nouveau Sheldon Cooper. Cependant, il a finalement accepté, séduit par le scénario.

Un retour apprécié par l’équipe créative

Selon Steve Molaro, le créateur de la série, et son co-producteur Steve Holland, le retour de Parsons a été très apprécié par l’équipe créative. « C’était merveilleux », a déclaré Molaro lors d’une interview avec Glamour. « Nous interagissons avec Jim tout le temps car il est le narrateur de notre émission…mais le voir en tant que Sheldon sur le plateau avec Mayim, c’était émouvant, surréaliste et excitant. C’était le meilleur jour. »

Vous pouvez désormais retrouver « Young Sheldon », y compris le final où Amy et Sheldon reviennent et parlent de leurs enfants invisibles, en streaming sur Max et Netflix.