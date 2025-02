Pourquoi Young Sheldon a-t-il réécrit l’histoire controversée de l’infidélité de George Cooper Sr. ?

Pourquoi la série 'Young Sheldon' a revu et modifié l'intrigue controversée de l'infidélité de George Cooper Sr.

Tl;dr « Young Sheldon » change des éléments de la vie familiale de Sheldon.

Tentative de rectifier le récit de l’infidélité du père.

Le personnage de Sheldon porte un malentendu pendant des années.

Une révision de l’histoire de Sheldon Cooper

Les sitcoms sont réputées pour leurs retcons, c’est-à-dire leurs révisions de la continuité narrative. Les seules limites sont celles de la suspension d’incrédulité des téléspectateurs. De nombreuses séries populaires ont profité de notre propension à oublier et à pardonner les incohérences pour adapter, voire réinventer totalement, leurs univers. Parmi elles, on retrouve des shows comme « Roseanne », « Friends » ou « That ’70s Show ». Et c’est maintenant au tour de « Young Sheldon », dans sa septième saison, de jouer le jeu des retcons. La série propose une nouvelle interprétation d’une règle cynique de « The Big Bang Theory », la transformant en un malentendu à la fois drôle et tragique.

Un changement de perspective

Dans « The Big Bang Theory », le personnage de Sheldon Cooper, interprété par Jim Parsons, révèle qu’il a toujours l’habitude de frapper trois fois aux portes. Cette manie n’est pas liée à une tendance obsessionnelle-compulsive, mais à un traumatisme vécu durant son enfance, lorsqu’il surprend son père en train d’avoir une relation sexuelle avec une autre femme que sa mère. Cependant, la vérité est toute autre.

Dès le début de « Young Sheldon », il est clair que cette série, préquelle de « The Big Bang Theory », va aborder l’histoire de Sheldon de manière plus douce. La série se concentre davantage sur la vie familiale et l’évolution de Sheldon que sur les blagues de geek de son prédécesseur. Elle construit également la perte de son père, George Sr. (Lance Barber), d’une manière plus complexe et nuancée, rendant son décès inévitable plus amer que prévu.

Rectification du récit de l’infidélité

Dans sa tentative de redresser la relation entre Sheldon et son père, « Young Sheldon » revisite entièrement l’histoire de l’infidélité. En réalité, Sheldon surprend ses parents en plein jeu de rôle sans s’en rendre compte. Sa mère (interprétée par Zoe Perry) joue le rôle d’une laitière allemande nommée Helga, un malentendu qui mène Sheldon à penser que son père est infidèle. Cette interprétation est confirmée lors d’une interview avec le producteur exécutif et showrunner Steve Holland par TVLine.

Un malentendu qui perdure

Holland explique que l’équipe de scénaristes a passé beaucoup de temps à essayer de concilier la continuité de « The Big Bang Theory » sans être contrainte par chaque blague. Malgré le fait que la manie de Sheldon de frapper trois fois aux portes soit « importante », Holland admet qu’à un certain point, une intrigue sur l’infidélité de George ne semblait pas appropriée pour « Young Sheldon ».

Cependant, une autre intrigue suggère que George pourrait ne pas être entièrement fidèle. En effet, Brenda (Melissa Peterman), la mère de Billi et Bobby, fait des avances à George dans un bar. Pour Holland, c’est une preuve que Sheldon « n’est pas en possession de tous les faits ».

Le tragique de cette situation, c’est que Sheldon reste fâché contre son père décédé pendant des décennies pour quelque chose qu’il n’a pas commis. « Il pensait avoir vu son père avec une autre femme, et ce n’était pas le cas, et il y a une tristesse à cela, qu’il a porté cela toutes ces années. » Finalement, l’univers de Sheldon semble avoir enfin mûri, juste à temps pour voir son jeune protagoniste partir pour un avenir de lauréat du prix Nobel.