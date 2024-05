Quel âge avait Grogu lors des films Star Wars ?

La complexité de la chronologie Star Wars rend difficile l'estimation précise de l'âge de Grogu durant les trilogies préquelles et originales, mais le fils adoptif de Din Djarin a 50 ans dans la série télévisée The Mandalorian.

Tl;dr Grogu est un personnage important de la franchise Star Wars.

La vie de Grogu avant sa rencontre avec Din Djarin reste mystérieuse.

Grogu a vécu pendant les trilogies préquelles et originales de Star Wars.

On sait peu de choses sur l’espèce de Grogu, malgré la présence de Yoda et Yaddle dans la franchise.

Qui est Grogu ?

Malgré son jeune âge relatif, Grogu est devenu un personnage majeur dans la franchise Star Wars, mais on sait très peu de choses sur sa vie avant sa rencontre avec Din Djarin dans The Mandalorian. L’histoire de Star Wars est vaste, mais la majeure partie du récit de la franchise se déroule dans les films Star Wars.

Grogu et l’histoire de Star Wars

Grogu a vécu pendant la trilogie préquelle de Star Wars et la trilogie originale de Star Wars, deux époques qui ont eu un impact significatif sur sa vie pendant le règne de la Nouvelle République. Il est donc important de savoir ce qu’il a pu vivre pendant ces périodes et comment cela a pu l’affecter.

Le mystère de l’espèce de Grogu

Un des plus grands mystères de Star Wars concerne l’espèce de Grogu. Malgré la présence proéminente de Grogu, Yoda et Yaddle dans la franchise de Disney et Lucasfilm, on sait très peu de choses sur leur origine ou leur biologie générale. Cependant, il est clair qu’ils peuvent vivre très longtemps. Yoda avait près de 900 ans lorsqu’il est apparu pour la première fois dans Star Wars, épisode V : L’Empire contre-attaque, et Grogu est encore considéré comme un enfant, malgré ses 50 ans dans la série télévisée The Mandalorian diffusée sur la plateforme de streaming Disney+.