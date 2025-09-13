Que sont devenus les acteurs de la série Bones, diffusée sur Fox ?

Après la fin de la série policière Bones sur la chaîne Fox, les membres du casting ont poursuivi des carrières variées. Certains ont trouvé de nouveaux rôles à la télévision ou au cinéma, tandis que d'autres se sont investis dans des projets personnels.

Une série phare et son héritage

Après douze saisons et pas moins de 246 épisodes, la série policière américaine « Bones » a laissé une empreinte indéniable sur le petit écran. Inspirée par les romans de l’experte médico-légale Kathy Reichs, cette fiction, portée par le duo incontournable formé par Emily Deschanel (alias Temperance « Bones » Brennan) et David Boreanaz (Seeley Booth), plongeait au cœur du Jeffersonian Institute Medico-Legal Lab. À travers des intrigues mêlant humour, science et enquêtes criminelles, la série a su séduire un public fidèle jusqu’en 2017. Mais qu’est-il advenu de ces acteurs devenus familiers au fil des années ?

L’après « Bones » : trajectoires croisées pour le casting

À l’issue de la série, certains membres du casting principal ont pris des chemins inattendus, tandis que d’autres sont restés sous les projecteurs. Emily Deschanel, issue d’une famille déjà bien implantée dans le milieu artistique, a multiplié les apparitions remarquées à la télévision — que ce soit dans « BoJack Horseman », « The Simpsons », ou encore en tête d’affiche du thriller Netflix « Devil in Ohio ». De son côté, David Boreanaz, déjà connu pour ses rôles cultes dans « Buffy contre les vampires » et « Angel », s’est immédiatement vu confier la tête d’affiche de la série militaire à succès « SEAL Team », tout en y endossant également les rôles de réalisateur et producteur.

Des parcours éclectiques et des choix singuliers

Parmi les autres figures marquantes de la série :

Michaela Conlin (Angela Montenegro) s’est illustrée dans des productions telles que « Yellowstone », « For All Mankind » ou encore le film « Bad Trip ».

T.J. Thyne (Jack Hodgins), quant à lui, a opté pour des apparitions ponctuelles dans des séries phares comme « Law & Order: SVU », « NCIS », ou encore « Grey’s Anatomy ».

Tamara Taylor, incarnant Camille Saroyan dès la saison 2, n’a pas chômé : elle multiplie depuis les rôles récurrents sur Netflix (« Altered Carbon », « October Faction »), ainsi que dans l’univers étendu de « Law & Order ».

Non moins important, certains anciens membres principaux ont privilégié une certaine discrétion médiatique. C’est notamment le cas d’Eric Millegan, alias Zack Addy, aujourd’hui actif principalement sur scène locale ou sur Cameo.

Nouveaux horizons derrière la caméra et souvenirs tenaces

L’exemple le plus frappant reste peut-être celui de John Francis Daley. Psychologue attachant dans la série (Dr Lance Sweets), il s’est réinventé en scénariste à Hollywood : on lui doit plusieurs blockbusters comme « Spider-Man: Homecoming », « Game Night », ou encore « Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ».

Au fil du temps, difficile d’ignorer l’impact culturel laissé par ces personnages atypiques, oscillant entre science rigoureuse et rapports humains complexes. Si l’équipe du Jeffersonian a aujourd’hui pris différents chemins, leur héritage collectif demeure vivace auprès des spectateurs qui n’oublient ni leurs enquêtes ni leur esprit résolument original.