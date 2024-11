La ligne que Booth et Brennan n’ont jamais osé franchir dans Bones

La ligne que Booth et Brennan de la série "Bones" n'ont jamais voulu franchir.

Tl;dr « Bones » a dépeint la mort sans censure, mais a retardé la relation entre les personnages principaux.

Les personnages principaux, Bones et Booth, ont finalement eu une relation amoureuse hors écran.

La décision de garder leur vie sexuelle hors écran était liée au maintien de la dynamique de l’émission.

La série « Bones » a toujours été connue pour ne pas retenir ses coups lorsqu’il s’agissait de dépeindre des corps en divers états de décomposition. C’était une série qui parvenait à équilibrer un bavardage léger entre ses deux protagonistes, l’agent du FBI Seeley Booth (David Boreanez) et l’anthropologue médico-légal Temperance « Bones » Brennan (Emily Deschanel), avec quelques-uns des cadavres les plus horribles jamais vus à la télévision.

Des corps qui ont parfois choqué les acteurs eux-mêmes, comme l’a révélé Eric Millegan, et même un cadavre qui a été jugé trop macabre par un des producteurs de « Bones ». Pourtant, malgré ces images graphiques, la série a toujours choisi une approche plus réservée pour certains aspects, notamment en ce qui concerne la relation entre Bones et Booth.

Une relation amoureuse longtemps attendue

Il a fallu six saisons complètes aux scénaristes pour rapprocher ces deux personnages. Même alors, les fans ont dû apprendre que le couple avait « consommé » leur relation hors écran. Pourquoi donc cette retenue dans une série qui nous a habitués à ne pas lésiner sur les détails macabres des scènes de crime ?

Selon Hart Hanson, le créateur de « Bones », le moment était venu de faire passer Bones et Booth à l’étape suivante en raison de la grossesse d’Emily Deschanel dans la vraie vie. La scène intime tant attendue entre les deux personnages principaux n’a pourtant jamais été diffusée à l’écran.

Le choix de la retenue

Il peut sembler étrange de garder la vie sexuelle de Booth et Brennan hors caméra pendant les 12 saisons de « Bones ». Pourtant, il semble y avoir une certaine logique derrière cette décision. Les scénaristes ont réussi à étirer une romance inachevée sur six saisons, et ont été assez pressés de finalement réunir le couple en raison des attentes des fans et de la grossesse réelle d’Emily Deschanel.

Cependant, ils ne voulaient pas que leur série change trop radicalement en termes de dynamique qu’ils avaient établie au fil des six saisons. Ils ont peut-être estimé que montrer Bones et Booth dans leurs moments les plus intimes serait un changement trop important pour certains téléspectateurs.

« Bones » a su naviguer avec finesse entre les attentes des fans et le respect de la dynamique de la série, offrant un équilibre parfait entre le suspense de l’intrigue criminelle et l’évolution des relations entre les personnages.