Quand et comment la série Bones a-t-elle fait disparaître l’un de ses personnages majeurs ?

La série télévisée Bones a marqué ses fans en supprimant l’un de ses personnages majeurs. Le moment choisi et les circonstances entourant cette disparition ont profondément bouleversé l’intrigue, laissant une empreinte durable sur la suite de la série.

Tl;dr Le personnage Sweets meurt au début de la saison 10.

John Francis Daley quitte la série pour réaliser des films.

Sweets, figure appréciée, a marqué le succès de « Bones ».

Un départ marquant dans l’univers de « Bones »

Difficile d’oublier l’impact qu’a eu la disparition de Lance Sweets, incarné par John Francis Daley, dans la série à succès Bones. Si la dynamique entre les personnages principaux, Brennan et Booth, portait indéniablement la série diffusée sur Fox, le rôle du jeune psychologue avait fini par conquérir le cœur des téléspectateurs au fil des saisons. Pourtant, à la surprise générale, ce personnage central ne fera pas long feu lors de la saison 10.

Saison 10 : une mort brutale et inattendue

Le choc est survenu dès le premier épisode de cette dixième saison, intitulé « The Conspiracy in the Corpse » et diffusé le 25 septembre 2014. Alors que l’intrigue se concentrait sur les efforts désespérés de l’équipe pour libérer Booth de prison, c’est dans un parking souterrain que le drame s’est joué. Arrivant sur les lieux avec Brennan après avoir reçu l’aide de l’agent du FBI James Aubrey, ils découvrent Sweets grièvement blessé. Malgré leur intervention, le jeune médecin rend son dernier souffle, murmurant : « Le monde est bien meilleur que ce que vous pensez. C’est… ». Plus tard, on apprendra que son meurtre a été orchestré par un certain Kenneth Emory, un Navy SEAL agissant sous les ordres du président d’un gouvernement fantôme.

Derrière la fiction : raisons d’un choix scénaristique fort

Mais pourquoi éliminer aussi brutalement un personnage si apprécié ? La réponse est finalement très terre-à-terre : engagé sur des projets cinématographiques d’envergure – dont la co-réalisation du remake de « Vacation » –, John Francis Daley a dû quitter la série. Un virage professionnel qui lui ouvrira rapidement d’autres portes à Hollywood. Scénariste reconnu, il signera ensuite des succès tels que « Spider-Man: Homecoming » et co-réalisera « Game Night » ou encore « Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves », toujours en tandem avec Jonathan Goldstein.

L’émotion derrière la dernière scène

Le tournage de cette scène finale ne s’est pas déroulé sans émotion pour Daley. Comme il l’a confié avec une pointe de nostalgie, son dernier plan fut celui où il se retrouvait enfermé dans un sac mortuaire, recouvert de faux sang. L’atmosphère était étrange : tard dans la nuit, une équipe réduite sur place, ses partenaires principaux déjà partis pour le Comic-Con… « Je n’ai même pas pu dire au revoir comme il faut aux gens », racontera-t-il plus tard.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient (re)voir les aventures du Dr Brennan et ses collègues du Jeffersonian, l’intégralité de Bones reste accessible en streaming sur Hulu ou en DVD via Amazon – ultime clin d’œil à une époque où ce genre de séries semblait inépuisable.