PS5 “Slim” : un nouveau modèle plus petit

Sony Interactive Entertainment dévoile une nouvelle PS5 avec un design inédit pour les fêtes de fin d'année.

Bien que d’ores et déjà surnommée PS5 “Slim” par la communauté de fans sur les réseaux sociaux, la nouvelle PS5 de Sony Interactive Entertainment est avant tout un nouveau modèle plus petit qui va remplacer le modèle de PS5 actuel dès que les derniers stocks seront vendus. Celui-ci sera disponible à partir de novembre prochain aux USA chez certains revendeurs participants et sur la boutique en ligne PlayStation Direct puis dans le reste du monde d’ici les prochains mois.

✨ Introducing a new look for PlayStation 5 ✨ Smaller design with a full-power PS5 experience. Full details on model options at PS Blog: https://t.co/zy8XBuewQd pic.twitter.com/BU26zzBwXq — PlayStation (@PlayStation) October 10, 2023

Sid Shuman, directeur de la communication sur les contenus de PlayStation chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

A l’approche de la saison des fêtes, nous sommes ravis de vous annoncer que nous lançons un nouveau modèle de PS5. Afin de répondre aux besoins évolutifs des joueurs, nos équipes d’ingénieurs et de designers ont collaboré sur une nouvelle forme qui offre un meilleur choix et une plus grande flexibilité. Les mêmes fonctionnalités techniques qui font de la PS5 la meilleure façon de jouer sont embarquées dans une forme plus petite, avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD amovible et un SSD de 1To pour plus de stockage interne. La nouvelle PS5 a vu son volume réduit de plus de 30% et son poids de 18% et 24% en comparaison avec les modèles précédents. Il y a quatre panneaux de façade séparés, avec la partie haute adoptant un look brillant, tandis que la partie du bas reste matte.

Prix et accessoires pour la nouvelle PS5

PS5 (avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD) : 549,99 euros

PS5 Édition Digitale : 449,99 euro

Lecteur de disque Blu-ray Ultra HD amovible (pour la PS5 Édition Digitale) : 119,99 euros

Support vertical (compatible avec tous les modèles de PS5) : 29,99 euros

Support horizontal : offert avec la nouvelle PS5

Sid Shuman a ajouté :

Nous sommes à quelques jours de la sortie de Spider-Man 2, avec d’autres jeux comme Alan Wake 2 et Call of Duty : Modern Warfare 3 qui sortiront peu de temps après. Avec l’arrivée de ces jeux fantastiques, en plus de sorties récentes comme EA Sports FC 24, Assassin’s Creed : Mirage, et Baldur’s Gate 3, il y aura de quoi jouer sur PS5 pendant la saison des fêtes. Merci pour votre passion et votre soutien sans faille.