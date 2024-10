Proton VPN a plus que doublé sa taille de réseau, est-ce important ?

Proton VPN a plus que doublé la taille de son réseau. Est-ce vraiment important ? En quoi ?

Tl;dr Proton VPN a doublé sa capacité de serveurs, passant à 8,162 serveurs.

La qualité des serveurs est plus importante que leur nombre.

Proton VPN se démarque par sa couverture géographique mondiale.

Une expansion impressionnante du réseau Proton VPN

La récente expansion de la flotte de serveurs de Proton VPN est remarquable. Avec un total de 8,162 serveurs répartis dans 112 pays à l’heure actuelle, la capacité de cette entreprise a plus que doublé en quelques mois. Mais est-ce que cette expansion signifie nécessairement une meilleure performance ?

La qualité prime sur la quantité

La taille du réseau d’un VPN, c’est-à-dire le nombre total de serveurs à la disposition des clients, peut avoir un impact sur la fiabilité de son réseau. Cependant, la qualité des serveurs est plus importante que leur nombre une fois qu’un certain seuil est atteint. David Peterson, directeur général de Proton VPN, souligne que leur objectif est d’augmenter les vitesses et de répondre à une demande croissante.

En outre, Proton VPN s’est distingué en affirmant qu’il n’utilise que des serveurs physiques, contrairement à d’autres fournisseurs qui utilisent des serveurs virtuels. Ces derniers sont souvent loués à des tiers et peuvent subir des problèmes de performance, particulièrement lorsque le serveur réel est loin de sa localisation virtuelle.

Une couverture géographique mondiale

Un autre aspect important à considérer est l’étalement du réseau, c’est-à-dire le nombre de pays dans lesquels un VPN a des serveurs. Proton VPN a vu son réseau s’étendre de 70 pays l’année dernière à 112 aujourd’hui. Cette expansion, combinée au fait que tous les serveurs de Proton sont physiquement situés dans le pays revendiqué, positionne l’entreprise en tête en matière de qualité de réseau.

En outre, Proton VPN a concentré une grande partie de ses efforts sur des régions du monde souvent négligées par d’autres fournisseurs, notamment l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. Ces régions souffrent le plus de la censure gouvernementale, un problème que Proton VPN s’est engagé à combattre, comme l’a souligné Peterson.

Les effets sur la performance

L’expansion rapide du réseau de Proton VPN a coïncidé avec une augmentation notable des vitesses de connexion. Bien que Surfshark reste le VPN le plus rapide malgré un nombre de serveurs inférieur, l’augmentation de la capacité de Proton VPN a eu un impact positif sur ses performances. Cependant, il est toujours recommandé de regarder au-delà des chiffres bruts pour évaluer la qualité d’un VPN.