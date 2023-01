Votre numéro de téléphone est disponible pour toute personne en ligne. Comment le supprimer ?

Voir son numéro de téléphone accessible publiquement sur le web n'a rien de rassurant. Il est pourtant possible de le faire disparaître. La procédure n'est pas simple, souvent longue, mais il existe des solutions.

Nos vies numériques prennent aujourd’hui des proportions parfois énormes. À tel point que, pour certaines personnalités publiques, voir une information personnelle, comme un numéro de téléphone fuiter sur le web peut représenter un véritable danger. Supprimer ce genre données d’internet permet de minimiser les risques d’utilisation malveillante. Mais comment faire ?

La publication d’informations personnelles sur le web est très fréquente

Faire supprimer des données personnelles d’internet est long et malheureusement pas toujours efficace. Soyez patient et gardez à l’esprit qu’il peut être impossible de supprimer définitivement vos informations. Et s’effacer du web n’a pas que des avantages. Un employeur potentiel qui ne vous trouverait pas, par exemple, pourrait s’inquiéter.

La majorité des données personnelles qui se retrouvent accessibles publiquement sur le web sont des données que vous avez volontairement transmises. Sur vos réseaux sociaux, par exemple. Faites le tour de vos réseaux sociaux et effacez votre numéro de téléphone sur chacun d’entre eux. Si ce n’est pas possible, vous pouvez mettre un numéro de téléphone bidon ou, solution ultime, supprimer le compte en question. Attention aussi avec les paramètres pour ne pas afficher l’information. Celle-ci existant dans la base de données de la plateforme, vous n’êtes pas à l’abri d’une fuite et l’info se retrouverait alors dans la nature. Encore plus difficile à supprimer. Faites de même sur vos blogs et autres sites personnels, si vous en avez.

Il en va de même pour les apps sur votre téléphone ou tablette. Comme un réseau social, certaines collectent des données personnelles. Prenez le temps de vous informer de ce qu’elles font de ces données. Et même si leur utilisation semble tout à fait légitime, vous n’êtes pas à l’abri d’un partage involontaire ou d’un piratage. Regardez les paramètres de confidentialité et en cas de doute, il vaut mieux supprimer votre compte – désinstaller l’app ne suffit pas -.

Connaître les recours légaux, effectuer les démarches

Si un site quelconque a publié des informations personnelles vous concernant, vous pouvez contacter l’administrateur du site et lui demander de supprimer ces informations. Un modèle de courrier vous est proposé sur le site de la CNIL. Le responsable du site a alors un mois pour répondre à votre demande. Passé ce délai, vous pouvez adresser une plainte à la CNIL. Joignez à votre plainte une copie du courrier que vous avez adressé au responsable du site et de sa réponse éventuelle.

En cas de refus, vous pouvez envoyer une demande légale de déréférencement à Google, Bing et autre. Les deux géants de la recherche refusent rarement de coopérer, mais la procédure peut prendre du temps, le résultat n’est jamais garanti et surtout, seul le référencement est supprimé. Vos données restent existantes sur les sites en question.

Ou utiliser une solution automatisée comme Incogni, par le VPN Surfshark

