Project Robot : le premier jeu indépendant de genDESIGN

Fumito Ueda promet de captiver les joueurs avec une expérience immersive qui mélange poésie visuelle et gameplay novateur.

Tl;dr Fumito Ueda dévoile son premier jeu indépendant en collaboration avec Epic Games Publishing.

Project Robot proposera un univers mystérieux, une direction artistique soignée et un gameplay centré sur l’exploration.

Cette nouvelle licence marque une nouvelle étape dans la carrière de Fumito Ueda tout en prolongeant l’héritage de ses œuvres passées.

Le mystère de genDESIGN

Après des années d’attente et de spéculations, l’annonce de Project Robot marque un nouveau chapitre pour Fumito Ueda, qui a longtemps été reconnu pour ses créations marquantes, notamment Ico et Shadow of the Colossus sous le nom de Team Ico. Bien que genDESIGN ait été fondé après la sortie de The Last Guardian (le dernier jeu de Team Ico pour Sony Interactive Entertainment), ce premier jeu indépendant sous cette nouvelle entité suscite déjà une excitation palpable, en raison de l’héritage laissé par les précédentes œuvres du créateur.

Une direction artistique unique

Prévu sur PC et consoles, Project Robot de genDESIGN s’inscrit dans la continuité des précédents chefs-d’œuvre de Fumito Ueda tout en offrant une expérience novatrice. Fidèle à son style minimaliste et poétique, ce jeu plonge les joueurs dans un monde richement détaillé, où l’exploration et les mécaniques de jeu semblent se mêler harmonieusement à la narration. La direction artistique, qui mêle paysages vastes et atmosphères intimistes, reste fidèle à l’esthétique qui a fait la renommée de Fumito Ueda : un équilibre entre beauté visuelle et émotion brute. Les premières images laissent entrevoir un univers aussi énigmatique que fascinant.

L’exploration comme clé d’une aventure inoubliable

Le studio indépendant genDESIGN mise avant tout sur l’exploration et l’interaction avec l’environnement, comme dans les précédents jeux de Fumito Ueda, pour Project Robot. L’idée centrale de l’aventure semble se concentrer sur une relation entre le protagoniste et une créature imposante, à l’image des liens forts créés entre Ico et Yorda ou encore Wander et les colosses. Le gameplay promet d’être axé sur des énigmes et des défis qui se résolvent par la collaboration entre les personnages, une mécanique bien connue des fans de ses jeux précédents. Les premiers aperçus du jeu révèlent un monde où chaque élément semble raconter une histoire, remplie de secrets à découvrir.

La nouvelle vision de Fumito Ueda

Avec Project Robot, Fumito Ueda prend un virage important en tant que créateur, s’affranchissant de Sony pour explorer de nouvelles possibilités en tant que studio indépendant. Le partenariat avec Epic Games Publishing offre à genDESIGN les ressources nécessaires pour donner vie à cette nouvelle œuvre. Project Robot promet ainsi non seulement de renouveler les attentes autour du créateur japonais, mais aussi de redéfinir une fois de plus les frontières du jeu vidéo en tant qu’art narratif. Ce premier projet de genDESIGN pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère, aussi captivante et émotive que les précédents chefs-d’œuvre de Ueda.

Le mystère plane encore autour de l’histoire et du gameplay, mais une chose est certaine : Fumito Ueda continue d’écrire sa légende, et ce premier jeu de genDESIGN semble déjà prêt à devenir un incontournable pour tous les passionnés de récits vidéoludiques profonds et mémorables.