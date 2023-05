Project Bloom : une collaboration entre Game Freak et Private Division

Private Division, le label indépendant de Take-Two Interactive, va éditer le nouveau jeu d'action-aventure de Game Freak, dont le nom de code est Project Bloom.

Actuellement au début de son développement, Project Bloom de Game Freak vise une sortie en 2025 ou 2026 dans la mesure où l’année fiscale 2026 de Take-Two Interactive, la maison-mère de Private Division commence le 1er avril 2025 et se termine le 31 mars 2026.

We’re thrilled to announce we're partnering with Game Freak on an upcoming action-adventure game, codenamed #ProjectBloom.

We can't reveal too much yet… But for now, we're excited to share the first piece of concept art for the game: pic.twitter.com/LarOpBXdsy

