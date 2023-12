Priscilla : sortie VOD dévoilée après seulement un mois au cinéma

Le drame biographique brillant de Sofia Coppola, Priscilla, a reçu des critiques généralement positives et sa date de sortie en VOD a maintenant été confirmée.

Avec ses critiques généralement positives, la brillante dramatique biographique de Sofia Coppola, Priscilla, confirme sa date de sortie en VOD. Le film, basé sur les mémoires de Priscilla Presley de 1985, nous dévoile sa longue et tumultueuse relation avec le célèbre roi du “rock and roll”, Elvis Presley.

Dans le rôle principal, on trouve Cailee Spaeny, tandis que Jacob Elordi incarne Elvis. Le casting de Priscilla comprend également Ari Cohen, Dagmara Domińczyk, Dan Beirne et Lynne Griffin.

Selon Collider, A24 a annoncé la date de sortie numérique officielle de Priscilla. Le film sera disponible à l’achat sur les plateformes numériques et en vidéo à la demande premium dès le 15 décembre prochain. Cette sortie survient environ quatre semaines et demie après la sortie du film en salles.

Dans le passé, plusieurs films de Sofia Coppola ont reçu des critiques généralement positives, saluant son style cinématographique distinct et son attention aux détails. Priscilla n’a pas dérogé à la règle, avec un score de 82% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Les performances de Spaeny et Elordi ont également été saluées par les critiques.

La disponibilité de Priscilla à domicile pourrait potentiellement freiner sa dynamique en salles. Néanmoins, cela rendra le film plus accessible pour le public, permettant ainsi d’augmenter sa rentabilité et de maintenir le bouche-à-oreille jusqu’à la fin de l’année.

On en pense quoi ?

Sofia Coppola continue de nous impressionner avec sa capacité à capturer des histoires intimes et complexes. Priscilla ne fait pas exception. La sortie en VOD du film offre une opportunité de découvrir cette œuvre fascinante qui a su capter l’attention du public et des critiques. Il est certain que cette accessibilité renforcera son succès et sa visibilité.