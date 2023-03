Premier aperçu du Tecno Phantom V Fold, un smartphone à écran pliable étonnamment abordable

Le Tecno Phantom V Fold est un smartphone avec écran pliable assez abordable. Pas certain cependant qu'on le voie arriver dans nos contrées.

Tecno, un marque mobile presque inconnue dans nos contrées, avait surpris son monde avec son objectif portrait rétractable sur son Phantom X2 Pro en décembre dernier. Pour le grand événement du MWC, la société chinoise nous présente le Phantom V Fold, le tout premier smartphone avec écran pliable à l’horizontale qui est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 9000+, et non pas une puce de Qualcomm. Cela est souvent synonyme de tarif plus abordable, ce qui est une bonne chose.

Comme le Honor Magic VS et le Xiaomi Mix Fold 2, le Phantom V Fold propose un châssis plus large que les modèles de Samsung – mais pas autant que ceux d’Oppo -. L’écran pliable “sans pli” affiche une diagonale de 7,85 pouces pour une définition de 2 296 x 2 000 pixels et de l’autre côté, un écran de 6,42 pouces pour 2 550 x 1 080 pixels. Deux dalles AMOLED rafraîchies jusqu’à 120 Hz. En termes de durabilité, Tecno annonce que “l’appareil est capable de tenir 200 000 pliages”, pour faire jeu égal avec le Samsung Galaxy Z Fold 4, mais c’est à peine la moitié de ce que fait la concurrence chinoise aujourd’hui.

Le Phantom V Fold est très bien pourvu pour la photo et la vidéo. À l’arrière, un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP (zoom optique 2x) et un objectif ultra-wide de 13 MP. Le tout dans une coque arrière blanche ou noire éco-conçue fabriquée avec des plastiques recyclés. Il y a aussi deux caméras frontales avec poinçon : une de 16 MP sur l’écran pliable, l’autre de 32 MP sur l’écran externe. Cette dernière permet tout à fait les appels vidéo sur ce plus petit écran, mais vous préfèrerez certainement déplier le téléphone pour profiter de la caméra principale.

Pas certain cependant qu’on le voie arriver dans nos contrées

Tecno n’a pas lésiné sur la batterie non plus, avec 5 000 mAh rechargeable à 45 W. Cela permet d’atteindre les 40 % en 15 minutes ou les 100 % en 55 minutes. Bien loin, là encore, des champions chinois, mais c’est mieux que le Galaxy Z Fold 4 – si vous pouvez faire l’impasse sur la recharge sans fil.

Côté logiciel, le Phantom V Fold tourne sous la surcouche maison HiOS 13 Fold basée sur Android 13, pour une expérience personnalisée et adaptée au pliable pour les 1 000 applications les plus téléchargées. Et 90 % d’entre elles ont aussi été optimisées pour un fonctionnement en écran partagé et en multi-fenêtres.

Quel prix, alors, pour ce Phantom V Fold ? Le modèle de base avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 3.1 coûte 1 099 $ et celui à 512 Go, 1 222 $. Des tarifs très compétitifs par rapport à Samsung ou Honor en dehors de la Chine. Mais ces prix varient grandement d’un pays à l’autre, notamment en Inde ou en Afrique et Amérique latine où Tecno est très actif.