Pourquoi vous devriez toujours souscrire à vos abonnements depuis un navigateur et pas depuis l’app

Les achats intégrés dans les applications ont tendance à être plus chers que les offres proposées directement depuis le site de l'app ou du service. Un réflexe à prendre avant de souscrire à un abonnement.

Les achats intégrés sont aujourd’hui inévitables. Une app peut être gratuite à télécharger, mais le plus souvent, un pop-up viendra vous informer que les meilleures fonctionnalités sont réservés à celles et ceux qui paient un abonnement (mensuel ou annuel). Avant de passer à la caisse via l’app, vous avez tout intérêt à tenter de procéder via un navigateur. Ce petit effort supplémentaire pourrait vous faire économiser un peu d’argent.

Les achats intégrés peuvent être plus chers

Lorsque vous achetez quelque chose depuis une app sur votre iPhone ou appareil Android, le développeur ne reçoit pas la totalité de la somme dépensée. Google et Apple prélèvent un important pourcentage de ce paiement, dans le cadre du contrat qu’ils ont avec les développeurs pour proposer leurs apps sur leurs stores.

Apple prend 30 % pour tous les biens et services vendus dans les apps iOS (ou 15 % si les développeurs gagnent moins de 1 million de dollars et qu’ils sont éligibles au programme petites entreprises). Cela signifie que si une app demande 10 $ par mois pour un abonnement, Apple prend 3 $ sur ce montant. Si vous achetez un jeu à 5 $, Apple prend 1,50 $. Si un utilisateur conserve un abonnement plus d’un an, la commission d’Apple tombe à 15 %.

Google a une manière de procéder assez similaire sur le Play Store, mais c’est un peu moins strict, davantage comme un système de taxe progressif. Le géant prend 15 % pour le premier million de dollars de revenus, puis 30 % sur chaque dollar ensuite. Ceci étant dit, la firme de Mountain View ne prend que 15 % sur les abonnements, quelle que soit la durée.

Ce business model s’applique à tous les achats numériques que vous faites dans une app téléchargées depuis l’Apple App Store (Mac compris) et le Google Play Store. Les développeurs passent ainsi à côté d’un tiers de leurs revenus avec cette pratique, ce qui conduit certains à trouver d’autres moyens pour économiser cet argent.

À noter : rien de ceci ne s’appliquer aux biens physiques que vous pourriez acheter dans une app. Si vous achetez un produit sur Amazon, par exemple, ou que vous commandez à manger sur Uber Eats, les développeurs ne sont pas prélevés outre-mesure, et ceux-ci ne vous feront pas payer outre-mesure.

Certaines entreprises vous font payer moins cher si vous n’achetez pas via l’app

Certaines sociétés, comme Netflix et Spotify, contournent cela en limitant les abonnements depuis l’app. Netflix ne vous permet pas de vous abonner depuis l’app sur iOS et Android, tandis que Spotify empêche les utilisateurs iOS de s’abonner à l’offre Premium via l’app. Les deux entreprises enjoignent leurs utilisateurs à s’abonner à leur plateforme via un navigateur web, même si cela signifie perdre certains d’entre eux durant le processus.

Et certaines entreprises font même payer moins cher les abonnements et fonctionnalités lorsque le paiement est réalisé depuis un navigateur. YouTube Premium, par exemple, demande 15,99 $ par mois dans l’app, mais seulement 11,99 $ par mois depuis un ordinateur. Les coins TikTok sont 31 % moins chers si vous les achetez depuis un navigateur. Twitter Blue est proposé à 11 $ par mois sur iOS (ou 114,99 $ par an), mais seulement 8 $ en ligne directement. Le plus souvent, ces remises sont valables pour les abonnements, mais il est possible de trouver de tels rabais sur des achats uniques.

Souscrire sur desktop peut aussi vous faire faire des économies de manière différente. Headspace propose le même tarif que vous vous abonniez via l’app ou via un navigateur, mais ils ont une offre Rakuten qui vous reverse 7 % en cash back sur les nouveaux abonnements. Valable uniquement pour les abonnements souscrits via navigateur.

Il est souvent difficile de savoir quelles apps font payer davantage les abonnements via leurs apps. C’est pour cela qu’il est toujours bon de prendre le temps de vérifier sur le navigateur directement. Dans le pire des cas, les tarifs sont les mêmes et vous pouvez vous abonner de la manière qui vous sied. Dans le meilleur des cas, vous économisez un peu d’argent et vous donnez le tout au développeur, plutôt qu’au géant de la tech qui est au milieu.