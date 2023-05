Netflix va lancer un remaster de World of Goo le 23 mai. Rien de très nouveau à part des graphismes améliorés.

Vous pourrez bientôt vous connecter avec votre compte Netflix pour construire des ponts, des tours, des zeppelins et bien d’autres structures avec les petites créatures rondes que sont les Goos. Le jeu de puzzle basé sur les lois de la physique World of Goo du développeur 2D Boy va avoir droit à un remaster pour mobile, en exclusivité pour le géant du streaming. Et lorsqu’il sera lancé le 23 mai, les abonnés à la plateforme pourront y jouer gratuitement, sans la moindre publicité ni achat intégré, et ce, quel que soit votre abonnement.

Le jeu avait été lancé en 2008 pour Microsoft Windows et la Nintendo Wii avant d’arriver sur Android et iOS, macOS, Linux et la Nintendo Switch dans les années qui ont suivi. Pour gagner un niveau, vous devez utiliser les petites créatures rondes, les Goos, pour construire des structures et réussir à franchir des obstacles très variés. Il y a diverses espèces de Goos, chacune avec leurs propres capacités.

Ce remaster proposera aux joueurs les mêmes niveaux, puzzles et zones, mais les graphismes ont été améliorés pour proposer une résolution désormais doublée par rapport au jeu original. Le titre a par ailleurs été optimisé pour les écrans modernes, pour un rendu digne de ce nom sur les appareils actuels. Le jeu sauvegardera aussi votre progression sur tous vos appareils, mais attention, chaque profil est géré de manière séparée.

Rien de très nouveau à part des graphismes améliorés

En mars dernier, Netflix annonçait qu’il ajouterait environ 40 titres à son catalogue de jeux vidéo dans le courant de l’année, ceci pour tenter de convaincre les abonnés existants et d’en attirer de nouveaux. À ce moment-là, la vice-présidente de Netflix en charge des jeux externes, Leanne Loombe, déclarait que les utilisateurs sont principalement attirés par trois types précis de jeux, parmi lesquels les jeux qu’ils reconnaissent et ceux qui les encouragent à jouer chaque jour. World of Goo entre clairement dans ces deux catégories.