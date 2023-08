Pourquoi vous devriez sauvegarder votre iPhone aussi sur votre ordinateur

Sauvegarder son iPhone régulièrement est obligatoire. Utiliser la sauvegarde iCloud est une bonne solution, mais ce n'est pas suffisant. Il convient de sauvegarder régulièrement sur votre ordinateur. Voici pourquoi et comment.

Une sauvegarde n’est jamais suffisante. Un service de sauvegarde automatique comme iCloud est parfait – si votre iPhone finit on ne sait où, vous ne perdez pas toutes vos photos. Mais une sauvegarde iCloud ne sauvegarde pas tout votre appareil. Pour cette raison, vous vous devriez procéder à l’ancienne, si l’on peut dire, avec une sauvegarde en local sur votre PC ou Mac.

Pourquoi avoir une sauvegarde en local ?

Ces dernières années, Apple a modifié le fonctionnement de la sauvegarde locale, en retirant les derniers obstacles. Vous pouvez ainis désormais sauvegarder via Wi-Fi, plus besoin donc de brancher l’appareil à chaque fois, uniquement la première, puis choisir “Afficher cet iPhone lorsque sur Wi-Fi”.

De plus, les sauvegardes locales sont “conscientes d’iCloud”, ce qui peut vous faire économiser beaucoup de place. Tout ce qui est déjà sauvegardé sur iCloud – photos, vidéos, conversations iMessage et données de santé – ne le sera pas sur votre machine.

Si vous le voulez, les sauvegardes locales peuvent aussi être chiffrées de bout en bout. Il vous faut un mot de passe distinct, mais le jeu en vaut la chandelle. Cette sauvegarde chiffrée est une copie parfaite de votre iPhone. Une sauvegarde non chiffrée ne préserve pas certains éléments sensibles.

Il y a aussi la composante vitesse : si vous devez restaurer votre iPhone, le faire depuis un ordinateur en USB est bien plus rapide que depuis iCloud. Ces dernières sont plus polyvalentes, certes, mais une fois de temps à temps, il est bon de réaliser une sauvegarde chiffrée complète sur votre Mac ou PC, au cas où.

Le processus utilise l’app Finder – si vous êtes sous macOS 10.15 ou plus récent -. Branchez votre iPhone sur votre Mac et choisissez l’appareil dans la barre latérale du Finder. Assurez-vous que vous êtes dans l’onglet Général et choisissez “Sauvegarder toutes les données de l’iPhone sur ce Mac”. Ensuite, sélectionnez “Sauvegarde locale chiffrée” et suivez les instructions.

Cliquez ensuite sur “Sauvegarder maintenant” pour lancer le processus. Si vous souhaitez le faire via Wi-Fi la prochaine fois, allez dans la section Général, activez “Afficher cet iPhone lorsque sur Wi-Fi” et cliquez sur Appliquer. Votre iPhone apparaîtra dans le Finder lorsqu’il est connecté sur le même réseau Wi-Fi.

Sur un PC, il faut utiliser iTunes. Branchez l’iPhone à votre PC et ouvrez iTunes. Sélectionnez l’appareil dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur l’onglet Résumé et allez dans la section Sauvegardes.

Si vous voulez chiffrer vos sauvegardes, utilisez l’option “Chiffrer la sauvegarde locale” pour définir un mot de passe. Cliquez sur le bouton “Sauvegarder maintenant” pour démarrer le processus.