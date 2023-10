Pourquoi vous avez besoin d'un interrupteur de l'homme mort pour votre vie numérique ? C'est un mécanisme simple qui peut éviter bien des tracas à vos proches.

Personne n’aime faire face à sa propre mortalité – ni à tout le bazar que cela peut entraîner -. Mais nous mourrons tous un jour, et pour certains, la mort sera un événement tout à fait inattendu. Vous aimeriez penser que vous avez un certain contrôle sur ce moment et que vous avez mis de l’ordre dans vos affaires, mais vous pourriez ne pas avoir cette chance, et cela aura des conséquences sur tous vos proches. De votre moitié incapable de se connecter sur vos comptes à votre collection de contenus NSFW que vous n’aimeriez pas qu’elle trouve, il y a toujours des choses en suspens après une mort inattendue.

Si vous voulez simplifier la vie de vos proches et protéger ce qui vous appartient, il est temps de mettre en place un “interrupteur de l’homme mort”. La bonne nouvelle, c’est que c’est assez facile à faire.

Qu’est-ce qu’un interrupteur de l’homme mort ?

Il s’agit d’un mécanisme, physique ou numérique, qui se déclenche si vous n’êtes pas là pour l’arrêter. Les trains en sont équipés, par exemple, si le conducteur ne l’active pas régulièrement, le train s’arrête automatiquement. Dans certains films hollywoodiens, les terroristes les utilisent pour leurs bombes. Ils appuient sur un appui et s’ils relâchent, la bombe explose.

Mettre en place un tel interrupteur est assez facile. Des sites comme Dead Man’s Switch et Dead Man Tracker permettent de faire cela simplement, gratuitement. Cela enverra un email que vous aurez rédigé à l’avance aux destinataires de votre choix si d’aventure, vous ne cliquiez pas chaque jour sur le lien présent dans l’email que le service vous envoie.

Vous pouvez aussi utiliser le service Inactive Account Manager de Google de la même manière, configurer une liste de contacts de confiance qui pourront recevoir un email rédigé par vos soins une fois que Google aura déterminé que votre contact est inactif. Vous pouvez aussi décider à quelles données ils auront accès. L’accès à la boîte de réception, oui, mais pas à l’historique de recherche, par exemple.

Alertes

Aux États-Unis, environ 3 % des morts ne sont pas réclamés. S’il vous arrive quelque chose, loin de chez vous, qui le saurait ? Mettre en place un interrupteur de l’homme mort avec une vérification fréquente (quotidienne, par exemple) signifie que vos contacts seront alertés très rapidement. Et cela peut aussi pousser quelqu’un à prendre des nouvelles, envoyer de l’aide si vous ne pouvez le faire vous-même, etc.

Vous pouvez aussi utiliser un tel mécanisme pour vous assurer que vos animaux soient toujours nourris s’il devait vous arriver quelque chose.

Mots de passe et finances

L’une des utilisations les plus intéressantes de cet interrupteur est pour s’assurer que quelqu’un a accès à vos comptes, en ligne ou non, après votre mort. Si vous gérez les finances de votre famille, votre conjoint a-t-il accès aux comptes et à tout le reste si vous êtes mort ? Ou devra-t-il engager de longues procédures pour obtenir cet accès ? Un email chiffré arrivant via un interrupteur de l’homme mort peut permettre de s’assurer que toutes les informations vitales sont communiquées le cas échéant, et c’est bien plus sécurisé qu’un morceau de papier dans votre bureau et plus pratique qu’une lettre dans un coffre à la banque.

Certains gestionnaires de mots de passe ont des services similaires. 1Password, par exemple, propose un Kit d’Urgence. Il s’agit d’un PDF sécurité contenant toutes les informations dont quelqu’un a besoin pour obtenir le contrôle de vos comptes en ligne. Dans la mesure où il n’y a pas nécessairement possibilité d’intégrer un message, c’est peut-être un peu moins évident, mais la fonctionnalité est la même.

Derniers mots

Une autre raison d’utiliser un tel mécanisme ? Vous pouvez laisser un dernier mot à vos proches et à vos vrais amis. Un mot que vous aurez pris le temps de mûrement réfléchir.

Vous pourriez aussi envoyer un email à un proche pour lui indiquer comment supprimer votre porno ou même aller plus loin et même en place une mécanique pour faire en sorte que votre ordinateur s’autodétruise si vous ne répondez pas chaque jour.

Personne ne veut penser à sa propre mort, encore moins la préparer, mais cette solution peut éviter bien des soucis à vos proches.