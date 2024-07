Pourquoi Thor pleure à cause de Deadpool ?

La présence de Thor dans le film Deadpool & Wolverine tease une arrivée de l'anti-héros Wade Wilson dans Avengers: Secret Wars.

Tl;dr Thor pleure sur Deadpool dans une séquence de Deadpool & Wolverine.

Deadpool pourrait rejoindre les Avengers dans le futur du MCU.

Des indices suggèrent que Deadpool pourrait mourir dans Avengers: Secret Wars.

Le film Deadpool & Wolverine prépare le terrain pour Avengers: Secret Wars.

Une rencontre inattendue entre Thor et Deadpool

Dans le dernier film de l’univers cinématographique Marvel (MCU), Deadpool & Wolverine, une séquence a particulièrement retenu l’attention des fans : Thor, le Dieu du Tonnerre de Marvel, verse des larmes sur Wade Wilson, alias Deadpool. Pourtant, les deux personnages ne se rencontrent jamais réellement dans le film. Cette scène intrigante pourrait-elle présager des événements futurs dans le MCU ?

Une perspective d’avenir pour Deadpool

Au début du film, l’énigmatique Mister Paradox propose à Deadpool de quitter son univers pour rejoindre la Timeline Sacrée de la Terre-616, lui offrant ainsi une chance de devenir un héros parmi les Avengers. Cette proposition est rendue d’autant plus alléchante par le fait que l’univers d’origine de Deadpool est voué à la suppression suite à la perte de Wolverine, son « être ancre ». Malgré son refus initial, la perspective de devenir un Avenger semble titiller Wade Wilson.

Des indices pour le futur du MCU ?

La séquence de Thor pleurant sur Deadpool pourrait être un présage pour le futur du MCU. En effet, l’agenda des prochaines sorties Marvel confirme que la Saga du Multivers culminera avec Avengers 5 en 2026 et Avengers: Secret Wars en 2027. Ces films verront probablement la convergence de divers héros et réalités. Il est donc possible que Deadpool fasse son grand retour et joigne ses forces à celles des Avengers, et en particulier à celles de Thor.

Le destin de Deadpool

Cependant, le fait que Thor pleure sur Deadpool ne présage rien de bon pour Wade Wilson. La position de Deadpool, allongé au sol avec son masque déchiré, rappelle celle de Loki lors de sa fausse mort dans Thor: The Dark World. Un méchant réussira-t-il enfin à tuer Deadpool dans un prochain film du MCU, comme Secret Wars ? Quoi qu’il en soit, les fans espèrent que Deadpool aura l’occasion de briller avant de potentiellement se sacrifier.