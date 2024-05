Pourquoi Tank n’est-il pas revenu pour les suites de Matrix ?

L'absence de Tank dans les suites de Matrix soulève de nombreuses questions sur les raisons réelles derrière ce choix, mêlant enjeux contractuels et tensions en coulisses.

Tl;dr Tank ne réapparaît pas dans les suites de Matrix.

La disparition de Tank est due à un conflit entre l’acteur Marcus Chong et les producteurs.

Marcus Chong a accusé les producteurs de diffamation et de le blacklister dans l’industrie du cinéma.

Malgré le retour de la franchise Matrix en 2021, Tank n’est pas revenu.

Le mystère de la disparition de Tank

Après avoir joué un rôle essentiel dans Matrix, Tank, interprété par Marcus Chong, n’est pas apparu dans les suites, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Opérateur du Nebuchadnezzar, Tank joue un rôle crucial dans le premier film, rendant sa disparition surprenante. Il était l’un des rares membres de l’équipage du Nebuchadnezzar à avoir survécu à la trahison de Cypher. Dans les suites, Tank est remplacé par son beau-frère, Link.

Une explication simpliste pour une histoire complexe

Il est expliqué dans l’univers du film que Tank est décédé après le premier film Matrix, sans donner de cause. C’est une explication simpliste qui cache une histoire plus complexe. En réalité, Tank n’est pas revenu pour les suites plutôt controversées de Matrix à cause d’un conflit entre l’acteur Marcus Chong et les producteurs. Un conflit qui est devenu très tendu, menant à des batailles judiciaires et à des allégations choquantes de Marcus Chong contre ses anciens collègues et patrons. Il va sans dire que la carrière de Marcus Chong n’a jamais vraiment récupéré.

Un conflit d’intérêts

En 2003, Marcus Chong a intenté un procès contre Warner Bros/AOL Time Warner, affirmant qu’il y avait un accord verbal de 1998 et un contrat signé en 2000 qui lui garantissaient une place dans les suites. Warner Bros lui avait alors offert 400.000 dollars pour Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, mais ce dernier voulait obtenir pas moins d’un million de dollars et Marcus Chong n’a pas cédé. Le procès comprenait des accusations de diffamation, affirmant que les producteurs ont essayé de le faire passer pour un terroriste. Marcus Chong a même été arrêté pour avoir fait des appels téléphoniques menaçants à Warner Bros et aux réalisateurs-scénaristes, les Wachowskis, parce qu’il avait été évincé du film.

Le retour de la franchise, mais pas de Tank

Malgré l’animosité entre Marcus Chong et l’équipe créative de Matrix, plusieurs décennies se sont écoulées depuis le procès initial. La franchise Matrix est revenue en 2021 avec Matrix: Resurrections, mais Marcus Chong n’y est pas revenu non plus, bien que cela aurait été une bonne occasion de ramener Tank. Malheureusement, elle a choisi de ne pas le faire, et donc l’héritage de Tank dans la franchise Matrix s’est terminé quand il a été tué hors écran à cause de la conduite de l’acteur qui l’interprétait.