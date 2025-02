Pourquoi Rashida Jones a-t-elle quitté The Office ?

Découvrez pourquoi Rashida Jones a décidé de quitter la série populaire The Office.

La véritable raison du départ de Karen Filippelli de The Office

L’univers télévisuel regorge de personnages marquants, et parmi eux, Karen Filippelli de The Office occupe une place particulière. Interprétée par Rashida Jones, ce personnage est rapidement devenu une figure familière pour les téléspectateurs. Son authenticité et sa sincérité lui ont permis de se faire une place au sein de l’équipe de Stamford, puis de Scranton. Pourtant, malgré sa popularité, Karen Filippelli a quitté la série, laissant les fans dans l’interrogation.

Un rôle temporaire, mais mémorable

Dans la troisième saison, Karen apparaît comme le nouvel intérêt amoureux de Jim Halpert. Elle le suit à Scranton lorsque la succursale de Stamford ferme et devient rapidement une figure régulière de la série. Cependant, comme le révèle Rashida Jones lors d’une interview pour The Off Camera Show : « J’ai toujours eu l’impression d’être une invitée sur The Office. Tout le monde était très gentil avec moi, mais je n’ai jamais été à l’aise. Je savais qu’étant le petit côté d’un triangle amoureux, j’allais devoir être sacrifiée à un moment donné. »

Un départ inévitable

Finalement, Karen est écartée au profit de Pam, comme c’était prévisible depuis son arrivée. Mais cela n’impliquait pas nécessairement qu’elle doive quitter la série. Alors pourquoi est-elle partie ? La réponse réside dans une autre série à succès : Parks and Recreation.

Angela Kinsey, une autre actrice de The Office, a expliqué dans le podcast Office Ladies que Rashida Jones avait décroché un rôle dans Parks and Recreation et allait commencer à travailler sur cette nouvelle série. Son départ de The Office coïncide avec la fin de la troisième saison en mai 2007, et moins de deux ans plus tard, Parks and Recreation fait ses débuts avec Rashida Jones dans l’un des rôles principaux.

Il est intéressant de noter qu’il y avait une chance que Karen Filippelli reste dans The Office et devienne même le supérieur de Michael et Jim. Cependant, l’opportunité d’un rôle plus important dans une nouvelle série a finalement été plus attrayante pour Rashida Jones.