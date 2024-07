Chris Pratt pourrait perpétuer une tendance surprenante de « Parks and Recreation » dans la nouvelle série d’Apple TV+

Apple TV+ continue de proposer des séries innovantes et acclamées.

L’innovation continue sur Apple TV+

Apple TV+ est connue pour sa réputation de proposer des émissions innovantes et des films qui repoussent les limites de la créativité. En 2024, la plateforme a considérablement renforcé son jeu en proposant des séries fascinantes comme Masters of Air et Constellation, ainsi que des succès de streaming acclamés par la critique tels que Dark Matter et Presumed Innocent.

Une nouvelle série maintient une tendance surprenante

Sur cette lancée, Apple TV+ a récemment publié une autre série de science-fiction qui, malgré un score impressionnant de 89% sur Rotten Tomatoes, s’avère intéressante pour une autre raison. Cette série perpétue une tendance étonnante initiée il y a neuf ans par la série Parks and Recreation.

Des acteurs de Parks and Recreation brillent dans la science-fiction

La série en question, Sunny, avec Rashida Jones en tête d’affiche, a reçu des critiques élogieuses et est devenue un succès de streaming après seulement trois épisodes. Il est à noter que Jones n’est pas la seule ancienne membre de la distribution de Parks and Recreation à avoir joué dans une série de science-fiction acclamée. Rob Lowe, Aubrey Plaza, Nick Offerman et Adam Scott sont également passés de la comédie à la science-fiction avec succès.

Après ces cinq acteurs, Chris Pratt semble prêt à perpétuer la tendance avec son rôle dans le film à venir Mercy. Ce thriller de science-fiction, dirigé par Timur Bekmambetov, suit un détective qui tente de prouver son innocence dans un crime violent. Avec un casting de stars, Mercy a le potentiel de devenir un succès critique et commercial.