Pourquoi n’y a-t-il jamais eu un véritable épisode sur le Comic-Con dans The Big Bang Theory ?

Pourquoi la série "The Big Bang Theory" n'a jamais produit un épisode dédié à l'événement emblématique de la culture geek, le Comic-Con ?

Tl;dr « The Big Bang Theory » mentionne Comic-Con sans jamais montrer les personnages y assister.

Le co-créateur de la série, Bill Prady, explique que filmer à Comic-Con serait trop compliqué.

Les contraintes comprennent le contrôle des foules, les droits d’auteur et le maintien du format sitcom.

Le mystère de Comic-Con dans « The Big Bang Theory »

La série « The Big Bang Theory » est connue pour sa représentation humoristique des geeks, ces personnages qui vouent un culte à la culture populaire. Étant donné qu’ils vivent tous en Californie, il serait logique que Leonard, Raj, Howard et Sheldon se rendent à la Mecque des geeks, la Comic-Con de San Diego. Cependant, bien que la série mentionne à plusieurs reprises cet événement incontournable, on ne voit jamais les personnages y assister. Pourquoi donc ?

Les défis de filmer à la Comic-Con

Bill Prady, co-créateur de « The Big Bang Theory », a révélé lors d’une interview en 2009 avec TV For The Rest of Us, que lui et son équipe avaient envisagé de montrer les personnages à la Comic-Con. Cependant, ils ont rapidement réalisé que cela poserait de nombreux problèmes. La première difficulté serait le contrôle des foules. En effet, avec des centaines de milliers de participants, il serait presque impossible de réaliser une prise sans que quelqu’un ne gâche le plan ou ne se jette sur les acteurs.

Les problèmes de droits d’auteur et le format sitcom

En plus du défi du contrôle des foules, Prady a mentionné deux autres obstacles majeurs. Le premier est lié aux droits d’auteur. Filmer à la Comic-Con signifierait inévitablement capturer des logos et des marques déposées, ce qui pourrait entraîner des problèmes juridiques. De plus, créer une Comic-Con factice avec des costumes fictifs serait, selon les mots de Prady, « affreux ».

Le deuxième obstacle est lié au format sitcom de « The Big Bang Theory ». La série est enregistrée en studio devant un public en direct. Sortir de ce format n’est pas vraiment la spécialité de l’émission, comme l’a souligné Prady. En fin de compte, les contraintes logistiques et légales ont donc rendu l’idée de filmer à la Comic-Con irréalisable.

Un lien entre « The Big Bang Theory » et la Comic-Con

Il est intéressant de noter que, même si les personnages de « The Big Bang Theory » n’ont jamais été montrés à la Comic-Con, l’équipe de la série a en réalité participé à l’événement. En effet, ils ont tenu une série de panels lors des 12 saisons de la série. Un clin d’œil amusant à cet événement tant convoité par les personnages qu’ils incarnent.