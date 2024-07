Comic-Con San Diego : Des rumeurs sur deux remasters de jeux “Soul Reaver »

Crystal Dynamics n'a pas confirmé l'information.

TL;DR Une possible réédition des jeux Soul Reaver aurait été révélée prématurément lors de la Comic-Con à San Diego.

La fuite proviendrait d’une photo prise à un stand de Dark Horse, montrant une affiche Legacy of Kain: Soul Reaver I et II Remastered.

Les deux jeux ont été initialement créés par Crystal Dynamics en 1999 et 2001.

Une surprise de taille aurait échappé à certains éditeurs lors de la très réputée Comic-Con de San Diego, vitrine de choix pour officialiser toute grande nouveauté captivante pour les fans de pop culture.

Potentielle fuite au stand de Dark Horse

Pour comprendre l’excitation soudaine des fans, il faut se tourner vers Dark Horse, illustre éditeur de comics. Un des participants a photographié l’un des stands de Dark Horse, laissant apparaître une statue présentant les personnages Raziel et Kain, protagoniste des jeux Soul Reaver. L’artwork était accompagné d’une affiche plutôt évocatrice : Legacy of Kain : Soul Reaver I et II Remastered. Cette affiche a par la suite été retirée de l’installation.

Le vice-président du développement produit et des ventes chez Dark Horse Comics, Randy Lahrman, a confirmé lors d’une interview que la statue en question serait disponible en août, sans toutefois apporter plus de précisions.

Un retour dans le passé pour les fans de Soul Reaver

Les jeux Soul Reaver ont été développés par Crystal Dynamics. Le premier opus de Legacy of Kain: Soul Reaver a fait sa première apparition en 1999 sur la PlayStation originale, suivi de son successeur deux ans après. Ces deux projets ont été lancés sous la houlette d’Amy Hennig, qui a par la suite œuvré chez Naughty Dog sur les franchises Uncharted et Jax and Daxter.

Cette fuite est-elle crédible ?

Cette rumeur semble crédible, car un nouvel opus du jeu en bande dessinée nommé Legacy of Kain: Soul Reaver – The Dead Shall Rise a été annoncé récemment. Ce projet sera lancé auprès de la communauté Kickstarter par Bit Bot et Crystal Dynamics.

Nous attendons une confirmation du développeur Crystal Dynamics à propos de cette prétendue fuite.