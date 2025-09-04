Pourquoi NBC a annulé Voyages au bout du temps ?

La série éducative Voyages au bout du temps a été retirée de l’antenne après que NBC a choisi de privilégier une autre émission dans le même créneau.

Tl;dr NBC a annulé Voyages au bout du temps malgré son concept original et des audiences correctes.

La série suivait Phineas Bogg et le jeune Jeffrey dans des aventures temporelles éducatives, combinant humour, pédagogie et références historiques pour un public jeune.

Malgré son annulation prématurée, la série a laissé un héritage nostalgique, renforcé par la mémoire du talentueux Jon-Erik Hexum et l’attachement des fans.

Un pari audacieux de NBC… qui tourne court

Difficile d’évoquer les séries télévisées éducatives sans penser à Voyages au bout du temps. Créée par James D. Parriot, cette fiction mêlant humour, aventure et pédagogie aurait pu s’imposer comme un rendez-vous incontournable des après-midis jeunesse, façon PBS. Pourtant, malgré son format original et des audiences tout à fait honorables, l’histoire a tourné court. Pourquoi ? Un choix stratégique de NBC, et un pari mal calculé contre le mastodonte concurrent, 60 Minutes.

Voyage dans le temps, éducation et complicité inattendue

Au cœur de la série, on découvrait le charismatique Phineas Bogg, incarné par l’inoubliable Jon-Erik Hexum. Voyageur du futur travaillant pour la mystérieuse organisation des « Voyagers », il utilisait un dispositif baptisé l’Omni pour corriger les erreurs du passé. Cependant, un atterrissage raté en 1982 l’amène à croiser la route du jeune Jeffrey (Meeno Peluce), fils de professeur d’histoire. Tandis que Bogg privilégie les conquêtes amoureuses aux manuels scolaires, Jeffrey fait montre d’une impressionnante érudition qui sauve bien souvent leurs missions.

Tout au long de ses vingt épisodes, la série offrait une balade légère mais instructive dans les méandres du temps – ponctuée en générique final par ce clin d’œil adressé aux téléspectateurs : « Pour en savoir plus sur l’Histoire, rendez-vous à la bibliothèque ». Autant dire que pour les jeunes passionnés de savoir (et peut-être épris de Jon-Erik Hexum), Voyages au bout du temps avait tout du graal.

L’ombre portée de Monitor et la fin prématurée

Mais alors que la concurrence faisait rage le dimanche soir face à 60 Minutes, NBC prend une décision radicale : déplacer Monitor, sa propre émission d’actualité ambitieuse mais peu suivie, dans la case horaire occupée jusque-là par Voyages au bout du temps. Résultat ? Non seulement Monitor ne parvient jamais à inquiéter CBS ni à séduire le public — malgré plusieurs changements de titre et des relookings inutiles — mais en plus, l’aventure temporelle est brusquement interrompue. Le show disparaît des grilles dès juillet 1983.

Pour saisir l’impact auprès des fans, il suffit d’évoquer ce sketch moqueur de David Letterman, intitulé They Took My Show Away, où un adolescent fictif pleure la perte de sa série préférée.

Coup d’arrêt et héritage nostalgique

La suite appartient à la mémoire collective : malgré son annulation hâtive et une relative indifférence critique sur le moment — comme en témoigne l’humour grinçant de Letterman — Voyages au bout du temps continue d’alimenter une solide communauté nostalgique. Le destin tragique de Jon-Erik Hexum (décédé accidentellement sur un autre tournage en 1984) n’a fait qu’ajouter une aura particulière autour du programme.

Pour beaucoup d’adultes aujourd’hui encore attachés à leur carte de bibliothèque ou friands d’explorations historiques via des plateformes telles que Kanopy, cette courte odyssée télévisuelle conserve un parfum unique : celui d’un divertissement familial intelligent… trop vite sacrifié sur l’autel des guerres d’audience.