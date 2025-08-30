Pourquoi NBC a annulé The Irrational ?

La série télévisée The Irrational a cessé après seulement deux saisons, laissant les fans sur leur faim.

Jesse L. Martin, acteur principal et producteur, y incarnait un expert en psychologie au service de la police.

L’arrêt de la série avait offert à Jesse L. Martin la possibilité de se consacrer à de nouveaux projets, sur scène ou à l’écran.

Une fin prématurée pour The Irrational

Après seulement deux saisons, la série américaine The Irrational s’arrête, victime d’une chute d’audience qui n’a pas échappé à la vigilance de la chaîne NBC. Porté par l’acteur Jesse L. Martin, le programme semblait pourtant bien parti lors de son lancement, terminant à une honorable 30ème place dans les audiences nationales pour sa première saison. Hélas, cette dynamique n’a pas résisté à l’érosion du public, et la décision est tombée : l’aventure s’achève ici.

L’après Law & Order et The Flash

Il faut dire que Jesse L. Martin, visage familier des téléspectateurs grâce à ses neuf saisons dans Law & Order et autant dans The Flash, n’en était pas à son coup d’essai. Devenu incontournable du petit écran américain depuis qu’il a quitté les planches de Broadway – où il incarnait le bouleversant Tom Collins dans la version originale de Rent en 1996 –, l’acteur avait ensuite mis entre parenthèses le cinéma, consacrant une décennie entière à son rôle du détective Ed Green. Les séries policières lui ont donc permis de bâtir une solide réputation et une situation professionnelle enviable.

L’échec amer d’un projet passion

The Irrational, adapté du livre de Dan Ariely (Predictably Irrational), proposait un mélange original : incarner le professeur Alec Mercer, expert en psychologie comportementale au service de la police. En endossant aussi le costume de producteur, Jesse L. Martin révélait son investissement personnel dans ce projet qui aurait pu représenter un nouveau tournant dans sa carrière. Mais malgré des débuts prometteurs, le second souffle tant espéré n’est jamais venu.

Si certains regrettent l’arrêt brutal de la série – qui rejoint ainsi d’autres récentes annulations comme celles de Suits L.A. ou du revival de Night Court –, d’autres y voient une opportunité : celle pour cet artiste complet de revenir là où il brille tout particulièrement.

Et maintenant ?

Pour les admirateurs de Jesse L. Martin, cette liberté retrouvée ouvre des perspectives enthousiasmantes. Peut-être aura-t-on bientôt l’occasion d’applaudir à nouveau toute l’étendue de son talent, que ce soit sur scène ou devant les caméras. Reste que, sans mobilisation spectaculaire sur les réseaux sociaux, il paraît peu probable que NBC revienne sur sa décision : la page se tourne bel et bien pour The Irrational.