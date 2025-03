Pourquoi Ming-Na Wen a-t-elle hésité à rejoindre Stargate Universe au début ?

Pourquoi Ming-Na Wen était-elle initialement réticente à rejoindre l'équipe de la série Stargate Universe ?

Tl;dr Ming-Na Wen a joué des personnages féminins forts et complexes dans de nombreux genres de films et de séries télévisées.

Elle a exprimé des inquiétudes quant à son rôle dans « Stargate Universe », craignant que la série ne soit pas suffisamment axée sur les personnages.

Malgré les craintes initiales, le rôle de Wen dans « Stargate Universe » a finalement renforcé sa présence dans le genre de la science-fiction.

Une actrice de renom

Ming-Na Wen est une actrice reconnue pour sa capacité à incarner des personnages féminins forts et complexes, quels que soient le film ou la série télévisée. Sa carrière a débuté avec le remarquable « The Joy Luck Club », pour ensuite prêter sa voix à Mulan dans le classique Disney du même nom. Elle a également incarné plusieurs personnages de bande dessinée et de jeux vidéo, notamment Chun-Li dans « Street Fighter », le détective Ellen du GCPD dans la série animée « The Batman », et Aki Ross dans « Final Fantasy: The Spirits Within ».

Des doutes avant de rejoindre « Stargate Universe »

Cependant, lorsque l’opportunité de jouer Camile Wray, une officière Tau’ri dans « Stargate Universe », lui a été proposée, Ming-Na Wen a hésité. Ses craintes étaient multiples, mais une question prédominait : est-ce que la série serait aussi centrée sur les personnages comme elle le souhaitait ?

Une série différente

En effet, « Stargate SG-1 », la série qui a précédé « Stargate Universe », avait progressivement délaissé ses arcs narratifs axés sur les personnages au cours de ses 10 saisons. Malgré le divertissement qu’elle procure, l’action spectaculaire prend souvent le dessus sur les moments subtils et intimes entre les personnages. C’est pourquoi Ming-Na Wen s’est posé des questions sur son rôle dans « Stargate Universe ».

Une décision qui a porté ses fruits

Malgré ses appréhensions initiales, Ming-Na Wen a finalement accepté le rôle, convaincue par Robert Cooper, scénariste de la franchise, de la solidité du personnage féminin et du fait que la série serait axée sur les personnages. Son personnage, Camile Wray, s’est avéré être un personnage essentiel de « Stargate Universe », malgré ses défauts, et a contribué à l’approfondissement de l’histoire. Et même si « Stargate Universe » a été annulée après deux saisons, la carrière télévisée de Ming-Na Wen n’a fait que s’épanouir depuis, avec des rôles marquants dans des franchises populaires comme « Agents of S.H.I.E.L.D. » et « The Mandalorian ».